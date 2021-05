Britanicii: SUA să se îndepărteze de la granițele Rusiei dacă „vor să mai trăiască”

BUCUREȘTI, 8 mai - Sputnik. Cititorii ziarului britanic Daily Mail l-au criticat dur pe președintele american Joe Biden pentru că a încercat să declanșeze un război „inutil” cu Rusia din cauza Ucrainei.

"Ultima dată când Joe și Barack Obama au fost la putere, nu i-au făcut nimic Rusiei. Și chiar mă îndoiesc că Joe va face ceva de data aceasta", a scris un cititor sub pesudonimul So tired of this (Atât de obosit de asta).

"Mergem rapid către un nou război inutil ... Ar fi înțelept să invităm Rusia în NATO pentru a evita un conflict", crede AAK123.

Alți utilizatori au cerut SUA să-și desfășoare activitatea și să nu mai înconjoare Rusia din toate părțile dacă vor să „trăiască puțin mai mult”.

„Statele Unite ale Americii au gura plină de necazuri ... Noi suntem Roma din epoca de dezintegrare“, - a spus dc co.

Au fost, de asemenea, cei care l-au chemat pe Biden să organizeze o dezbatere cu Putin fără a folosi căști și instrucțiuni.

"Putin știe să răspundă la întrebări ore întregi. Mă întreb dacă Biden o va face cel puțin două ore", a scris Tommy.

Utilizatorul Daveyboy17 consideră că Președintele SUA ar putea lansa o invazie de Alaska, pentru că el crede că „există încă ruși acolo.“

„Rușii l-au învins pe Napoleon și pe Hitler și nu mă îndoiesc că nu se pot descurca cu o grămadă de războinici gender fluizi, cu cosițe”, a spus Moonmad.

La mijlocul lunii aprilie, Statele Unite au impus noi sancțiuni anti-ruse și au expulzat zece diplomați ruși. Rusia a răspuns într-o manieră similară oglinzii la aceste acțiuni și a anunțat încetarea activităților fondurilor americane și a ONG-urilor controlate de Departamentul de Stat și alte agenții guvernamentale.

