Ambasadorul Germaniei: Sancțiunile SUA asupra Nord Stream 2 încalcă dreptul internațional

BUCUREŞTI, 6 iun – Sputnik, Doina Crainic. Prima conductă a gazoductului Nord Stream 2 a fost finalizată, a anunţat vineri președintele rus Vladimir Putin, proiectul reuşind să depășească presiunile din partea Washingtonului.

Ambasadorul Germaniei în Rusia, Geza Andreas von Geyr, a declarat sâmbătă că Berlinul nu își va schimba poziția cu privire la Nord Stream 2, subliniind, de asemenea, că sancțiunile împotriva conductei, introduse de Washington, încalcă dreptul internațional.

„În acest moment, se desfăşoară negocieri importante între guvernul american și cel german, care includ subiectul Nord Stream 2, dar poziția noastră cu privire la această chestiune este clară și nu se va schimba: suntem convinși că securitatea energetică a Europei, precum și politica energetică europeană trebuie să fie stabilită doar de europeni, nu de străini”, a declarat ambasadorul în cadrul Forumului Economic Internațional din Sankt Petersburg (SPIEF).

Întrebat cu privire la sancțiunile susținute de SUA care vizează conducta, diplomatul a subliniat că aceste restricții contravin normelor internaționale.

„În ceea ce privește sancțiunile, poziția noastră este că un astfel de instrument - sancțiuni extrateritoriale - nu este aplicabil, deoarece este împotriva dreptului internațional”, a explicat Andreas von Geyr, citat de Sputnik News.

Statele Unite s-au opus proiectului încă de la început, susținând că ar reprezenta un pericol pentru securitatea europeană și impunând ulterior sancțiuni companiilor implicate în construcția conductei, în ciuda protestelor repetate din partea Rusiei, Germaniei și a altor țări europene.

În mai, Washingtonul a înscris pe lista neagră 13 nave rusești și trei firme ruseşti implicate în implementarea Nord Stream 2, după ce sancțiuni anterioare au determinat compania elvețiană de conducte Allseas să se retragă din proiect, ceea ce a provocat o întârziere a lucrărilor.

Conducta dublă Nord Stream 2, lungă de aproximativ 1200 de km, va transporta până la 1,9 trilioane de metri cubi de gaz pe an din Rusia în Germania sub Marea Baltică, trecând pe sub apele daneze, finlandeze și suedeze. Proiectul se apropie de etapa finală, fiind deja finalizat la 95%.