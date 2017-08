Un fost membru al guvernului cere interzicerea opiniilor antivaccinare

CHIȘINĂU, 01 AUG — Sputnik. Declarația fostului ministru al învățământului, Daniel Funeriu, care susține că opiniile antivaccin ar trebui să fie interzise prin lege, a trezit reacții furibunde printre internauții români.

Fostul membru al guvernului Boc-2 a scris pe contul său de Facebook că opinia referitoare la pericolele pe care le-ar putea reprezenta vaccinurile ar trebui să fie interzise "pentru că nu sunt susținute de niciun studiu".

"Opinia" anti-vaccin trebuie interzisa prin lege. Pentru ca "opinia" referitoare la pericolul reprezentat de vaccinuri nu este sustinuta de niciun studiu. Singurele care spun asta sunt niste fraude grosolane. Dar aceasta "opinie" aduce moarte. Vaccinurile aduc viata. Tot asa cum "opinia" pro nazista e interzisa pentru ca s-a demonstrat ca aduce moarte, ar trebui interzisa "opinia" anti-vaccin. Care nu este o "opinie", ci o instigare la omor”, a scris Funeriu pe Facebook.

"Cine esti tu ca interzici opiniile? Raspunzi tu pentru sutele de probleme post vaccinare? Pacat ca nu ai prins lagarul de la Auschwitz, ai fi fost un colaborator de nadejde al lui Mengele", a scris utilizatorul Jan Anderson.

"Chiar esti aberant incercand sa interzici o opinie. Mai rau ca Ceausescu…acelasi imbecil. Pacat ca exista oameni ca tine. Cand te-am cunoscut,ne-am strans mainile si dupa, te-ai spalat cu solutie dezinfectanta. Chiar ai fost o nulitate ca ministru si mai nou…esti o nulitate ca om. Si ti-o spune un fost presedinte al studentilor si un fost vicepreședinte al unei uniuni studentesti…", se revoltă internautul Costea Bogdan.

"Mai astia care vreti vaccinare obligatorie, nu va duce capu' ca de fapt prin asta renuntati de buna voie la dreptul vostru de a dispune de propriul corp si lasati la latitudinea hotilor de guvernanti sa decida ei ce substante sa va introduceti voi in corp? Mai #rezistilor, care va dati inteligenti, pai cum mama dracului in urma cu 6 luni strigati HOTII, iar acum brusc faceti front comun cu HOTII? Pai cum sa ne lasam mai la indemana impostorilor care ne-au condus, ne conduc si ne vor conduce, sa stabileasca ei ce sa bem, ce sa mancam, ce sa ne injectam? Si protestati sa ramanem liberi si sa dispunem cum dorim de propriul corp, nu sa decida Dragnea, Orban, Nicusor, Ciolos sau Funeriu in locul nostrum", a comentat Ionuț Mihalache.

"Tu ai fost ministrul acestei tari? Nici la spalat vase nu meritai. Lasa atitudinile gen hitleriste pentru alta tara", scrie Vuk White.

"Domnule ex-ministru, eu am impresia ca sunteti somnambul si postati pe facebook in timp ce dormiti sau ati fumat ceva sau a intrat un hacker pe contul dumneavoastra ca sa va faca de mirul lumii. Sau va visati in 1934 sau in 1984 al lui Orwell? Cum adica sa fie interzisa o opinie?! Va dati seama ce debitati sau vorbeste gura fara dumneavoastra? Constitutia Romaniei ati citit-o? Pai parca ati jurat pe Biblie ca o veti respecta cand ati fost ministru. Acum ca nu mai sunteti credeti ca nu mai trebuie sa o respectati? Ia puneti mana si cititi-o. Si reveniti aici cu niste scuze pentru declaratia asta iresponsabila. Si instigatoare la ura. Apropo, stiati ca instigarea la ura este delict sanctionat de lege? V-as sfatui sa va masurati cuvintele", scrie revoltat Ildiko Csoke.