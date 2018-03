A fost descoperită cauza principală a îmbolnăvirii de cancer

CHIȘINĂU, 14 feb — Sputnik. Savanții Universității Dundee din Scoția au publicat în revista "Proceedings of the National Academy of Sciences" rezultatele unui studiu legat de cauzele îmbolnăvirii de cancer. Se pare că îmbătrânirea sistemului imunitar joacă un rol mai important decât se presupunea anterior. Mai mult decât atât, cercetătorii au ajuns la concluzia că bărbații se îmbolnăvesc mai des de cancer decât femeile.

„Acest studiu epidemiologic ar putea avea efecte serioase pentru lupta globală împotriva cancerului în cazul în care aceste date vor fi confirmate de studiile ulterioare", menționează specialiștii.

În opinia experților, o cheie pentru profilaxia cancerului ar putea fi sistemul imunitar, nu mutațiile genetice, așa cum se credea în trecut. În ultimele decenii se considera că mutații, care apar în rezultatul unor predispoziții genetice sau modul de viață și mediul înconjurător sunt cele care provoacă îmbolnăvirea. Punctul tradițional de vedere este că modalitatea de creștere a incidenței cancerului odată cu vârsta poate fi înțeleasă și cuantificată. Se menționa că acest lucru se întâmpla atunci când erau observate de la cinci până la șase mutații a unei celule.

De această dată cercetătorii au pornit de la ipoteza că persoanele în vârstă sunt mai predispuse spre îmbolnăvire. Specialiștii au studiat datele a două milioane de cazuri de îmbolnăviri a persoanelor între 18 și 70 de ani, apoi au elaborat un model matematic, cu ajutorul căruia poate fi prognozată dezvoltarea cancerului la persoane de diferite categorii de vârstă.

"În cazul în care am ajuns la concluzii corecte, am putea vorbi de o nouă metodă de tratare și profilaxie a cancerului", a menționat autorul principal, doctorul Tim Newman.

Cercetătorii au menționat că anual peste opt milioane de oameni mor de cancer. Pentru majoritatea tipurilor de cancer probabilitatea dezvoltării patologiei crește odată cu vârsta.