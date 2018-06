Schimbări majore în medicina de urgență. Mai multe vieți pot fi salvate

Zeci de puncte și substații de asistență medicală urgentă prespitalicească au fost renovate și construite în satele și orașele din țară, în ultimii doi ani. De asemenea, au fost achiziționate ambulanțe noi și a fost lansat Serviciul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă 112. Despre realizările din acest domeniu au vorbit, în cadrul emisiunii "ATITUDINI", vicedirectorul medical al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească,Tatiana Bicic și șeful Substației Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Orhei, Lilian Croitoru.

Una dintre primele măsuri, care a contribuit la îmbunătățirea calității asistenței medicale de urgență, a fost implementarea serviciului de telemedicină în municipiul Chișinău. Vorbim despre un centru care recepționează electrocardiogramele transmise de echipele medicale de pe teren. Un medic cardiolog examinează aceste înregistrări și ajută felcerii și medicii să ofere bolnavilor cardiaci ajutor medical de urgență calificat.

"Serviciul telemedicină va fi extins în toată țara, sperăm, până la sfârșitul anului 2018. Au fost achiziționate 50 de aparate pentru efectuarea electrocardiografiilor. Va fi posibil de a transmite centrului de telemedicină din Capitală electrocardiografiile făcute în orice colț al țării. Preconizăm să angajăm în acest centru un neurolog și un specialist în terapia intensivă", a precizat Tatiana Bicic.

Acum doi ani au început să fie renovate și construite puncte și substații de asistență medicală urgentă prespitalicească în satele și orașele din țară. Aceasta a permis angajarea mai multor echipe medicale de urgență. Ca urmare, oamenii beneficiază mai rapid de ajutor medical de urgență.

"26 de puncte medicale și substații de asistență medicală urgentă au fost deja date în exploatare. Încă două puncte medicale noi vor fi în curând inaugurate. Până la sfârșitul acestui an, vor fi modernizate încă 10 încăperi. Datorită subdiviziunilor noi, timpul pe care îl parcurge o ambulanță la solicitare s-a micșorat, în medie, cu 18 minute, ceea ce este vital în medicina de urgență", a explicat Tatiana Bicic.

La sfârșitul lunii martie a fost inaugurat Serviciul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă 112. Ca urmare, medicii de urgență reușesc să salveze mai multe persoane implicate în accidente rutiere.

"Datorită 112 am avut posibilitatea să oferim rapid ajutor victimelor accidentelor rutiere. Am știut din start câte echipe de medici să trimitem la fața locului și ce tactică să aplicăm. În plus, pompierii și polițiștii acționează operativ la locul accidentului, ceea ce ne permite să oferim mai repede ajutorul medical de urgență. Datorită operativității, a crescut șansele de supraviețuire a pacienților", a menționat Lilian Croitoru.

Ce alte măsuri au contribuit la modernizarea medicinii de urgență din Republica Moldova, aflați din interviul video atașat.

Autor: Maria Dimineț