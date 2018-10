Gata cu falsurile: Se anulează certificatele medicale scrise pe hârtie

CHIȘINĂU, 28 oct – Sputnik. Din 1 ianuarie 2019, în Moldova, certificatele de concediu medical scrise pe hârtie se anulează, potrivit unui proiect de lege prezentat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Pentru crearea softului în vederea implementării, începând cu 1 ianuarie 219, a certificatelor electronice de concediu medical este necesară suma de 700 mii lei.

Ministerul mai propune ca decizia cu privire la prelungirea perioadei de aflare în incapacitate temporară de muncă să fieluată de medicul de familie, fără necesitatea avizului Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM). Medicul de familie va lua decizia privind prelungirea perioadei de aflare în incapacitate temporară de muncă, începând cu a 120-a zi și în cazul de prelungire a concediului medical peste 180 de zile.

© Sputnik / Сергей Пятаков Statul va duce o evidență strictă a persoanelor care nu se asigură medical

Un aspect nou al proiectului constă în oferirea posibilității ca dreptul la indemnizația lunară pentru creșterea copilului să fie realizat opțional. Acesta va putea fi realizat de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 3 ani, cu menținerea schemei actuale de acordare și plată a indemnizației de creștere a copilului în cuantum de 30 la sută din baza de calcul stabilită pentru fiecare an. În același timp, persoana va putea alege ca dreptul la indemnizație să fie realizat începând cu data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la împlinirea a 2 ani, în cuantum de 60 la sută pentru primul an și de 30 de procente – pentru al doilea din baza de calcul stabilită pentru fiecare an.

Autorii proiectului cred că astfel se va încuraja revenirea părinților în câmpul muncii, concilierea vieții de familie cu cea profesională în vederea asigurării implicării echitabile a părinților la creșterea copiilor. Totodată, în cazul în care mama sau tatăl copilului se angajează, reia sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, plata indemnizației lunare nu se va suspenda, beneficiarul primind concomitent și indemnizația și salariul.

O altă propunere este ca indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de SIDA, tuberculoză sau maladie oncologică să fie stabilite indiferent de durata stagiului de cotizare, reieșind din caracterul social al acestor maladii.