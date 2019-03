De ce în 2018 au fost efectuate doar 13 transplanturi renale din cele 50 posibile

CHIȘINĂU, 19 mart – Sputnik, Silvia Zavadovschi. Doar 13 transplanturi renale au fost efectuate în 2018, în Republica Moldova. Asta, în timp ce Compania Națională de Asigurări în Medicină poate acoperi costul pentru 50 de intervenții de transplant renal, în fiecare an, iar pe lista pacienților ce beneficiază de tratament prin dializă sunt tocmai 784 de oameni.

Medicii au o explicație pentru situația create. Moldovenii nu vor să doneze rinichii rudelor aflate în moarte cerebrală. Respectiv, persoanele diagnosticate cu afecțiuni ale rinichilor nu pot primi o a doua șansă chiar dacă medicii de la noi au cunoștințele necesare pentru efectuarea acestora, instituțiile medicale sunt dotate cu echipamentul medical necesar, bani pentru pentru efectuarea acestor intervenții sunt.

„Anul trecut au fost efectuate 13 transplanturi de rinichi. Conform Programului Național, noi avem posibilitatea de a acoperi cel puțin 50 de transplanturi pe an din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Din păcate, de când activăm, în niciun an nu am ajuns la numărul maxim de intervenții chirurgicale din lipsă de donatori”, spune directorul Agenției de Transplant, Igor Codreanu.

Și problemele nu se opresc aici. În lipsa unui registru național al persoanelor cu afecțiuni ale rinichilor, procesul de lucru este îngreunat.

„Sunt careva probleme care sperăm că vor fi lichidate odată cu crearea Registrului Național Renal. Odată cu crearea acestui Registru, secțiile de dializă vor introduce mai activ pacienții în listele de așteptare. Asta înseamnă că șansele de identificare a unui pacient compatibil cu organul donat vor fi mai mari, iar intervențiile - cu succes”, adaugă directorul Agenției de Transplant, Igor Codreanu.

Cert este că doar 50% din cei 784 de beneficiari de tratament prin dializă au verde de la medici pentru a primi un rinichi nou.

„50% din pacienții care beneficiază de hemodializă au contraindicații la transplant, respectiv, ei nu pot beneficia de un rinichi. Totuși, rămân aproximativ 300 de pacienți care pot beneficia de transplant de rinichi. Plus că avem și acei pacienți care pot să beneficieze de transplant de rinichi și până să ajungă la hemodializă. Aici mă refer așa-numitul transplant preventiv”, adaugă Igor Codreanu.

De menționat este că, pentru fiecare pacient care beneficiază de tratamentul prin dializă, statul plătește aproximativ 250-300 de mii de lei pe an. Ceea ce este de trei ori mai mult decât un tratament post transplant.