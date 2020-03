Ministrul Sănătății: Progres în tratarea pacienților de COVID-19  

CHISINAU, 28 mart – Sputnik. Ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a prezentat informații actualizate privind controlul infecției prin Coronavirusul de tip nou, la nivel național.

Ea a spus că, în prezent, avem înregistrate 199 de cazuri de coronavirus. Dinte acestea, 56 sunt de import (Italia, Marea Britanie, Franța, Elveția, Ucraina, Federația Rusă, România, Cehia și Germania), iar 143 de cazuri sunt cu transmitere locală (Chișinău, Hâncești, Soroca, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Cahul, Anenii Noi, Râșcani, Bălți, Sângerei, Cantemir, Orhei, Taraclia, Strășeni și regiunea transnistreană). Ea a precizat că încă ieri au fost înregistrate două cazuri în municipiul Bălți.

Viorica Dumbrăveanu s-a referit și la starea sănătății celor care sunt bolnavi de coronavirus și sunt tratați în spital.

Cei internați la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din Capitală sunt cu o gravitate medie, dar și cu starea sănătății satisfăcătoare.