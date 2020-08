Primul în lume: Cum a fost creat vaccinul rusesc anti-coronavirus

CHIȘINĂU, 19 aug — Sputnik. Directorul adjunct al Centrului de Cercetare ”N.F. Gamalei”, Denis Logunov, a vorbit pentru Sputnik despre procedura de înregistrare a noului vaccin rusesc împotriva COVID-19, despre rezultatele testelor și despre planurile de vaccinare a populației.

- Duminica trecută ați transmis rezultatele studiilor clinice la Ministerul Sănătății. Rezultatele în sine nu au fost încă publicate. Povestiți-ne despre principalele rezultate ale acestor studii.

- Am efectuat o gamă completă de studii preclinice privind siguranța și eficacitatea vaccinului și apoi două studii clinice în care a fost studiat vaccinul folosind voluntari sănătoși pentru indicatorii de siguranță și imunogenitate. Conform rezultatelor acestor studii, vaccinul a prezentat un profil de siguranță bun și o imunogenitate ridicată.

Anticorpi de neutralizare a virusului au fost găsiți la toți voluntarii imunizați cu vaccinul nostru - atât în ​​cazul celui uscat, cât și în cazul formelor lichide ale vaccinului. De asemenea, s-au analizat diverși indicatori ai răspunsului imun celular, în special limfocitele citotoxice, un parametru foarte important al imunității antivirale.

Limfocitele citotoxice, care îndepărtează celulele infectate cu virus din corp, au fost găsite la toți voluntarii vaccinați. Astfel, din punct de vedere al imunogenității, am obținut rezultate foarte bune.

În ceea ce privește siguranța: reacțiile adverse preconizate, care au fost exprimate sub formă de febră și durere la locul injecției, nu au fost observate la toți voluntarii. Dar aceste cifre specifice vor fi publicate în curând.

- Câte persoane au participat la testările din prima și a doua fază?

- În prima și a doua fază, au participat câte 38 de persoane, adică 76 de persoane în total. Cele două protocoale diferă prin faptul că substanța activă pentru vaccin era aceeași, dar forma agregată era diferită.

- Cât de diferiți erau participanții în funcție de vârstă?

- Voluntarii pentru prima și a doua etapă au fost recrutați din grupa de vârstă 18-60 de ani.

- Presa repetă adesea afirmația că durează cel puțin un an și jumătate pentru a crea un vaccin sigur și de încredere. Ați putea explica modul în care oamenii de știință ai Centrului N.F. Gamalei au reușit să creeze un vaccin într-un timp atât de scurt, literalmente în 5-6 luni?



- Este greșit să spunem că am reușit să creăm un vaccin „de la zero” într-un timp scurt. Au trecut patru decenii de la dezvoltarea tehnologiei vectorilor adenovirali până la introducerea ei practică.

Începând cu 2015, au fost vaccinați peste 3 mii de persoane cu vaccinuri bazate pe vectori adenovirali dezvoltate de Centrul de Cercetare N.F. Gamalei. Prin urmare, nu a fost o muncă de cinci luni, în niciun caz.

Vaccinurile bazate pe vectori adenovirali au fost create nu numai în Rusia. China, CanSino și Johnson & Johnson lucrează de asemenea cu vectori adenovirali. În primul rând, aceasta este dezvoltarea vaccinurilor împotriva Ebola. Aceste platforme sunt bine cunoscute și bine studiate în studiile clinice.

Pe lângă rezultatele studiilor clinice în favoarea siguranței acestor platforme bazate pe vectori adenovirali, se poate adăuga că toți suferim de adenovirusuri și nimeni nu are niciodată consecințe sub forma unor boli somatice.

Lucrăm nu cu adenovirusuri vii, ci cu vectori adenovirali, aceștia sunt viruși în care părți din genomul lor au fost îndepărtate și nu se pot reproduce în celulele umane. Se dovedește că a trăi împreună cu adenovirusuri nu este înfricoșător, dar cu vectori care nu sunt capabili să se reproducă, este complet sigur. Și cuvintele mele sunt susținute de zeci de mii de studii ale acestor vectori, inclusiv de multe studii clinice.

- Alte vaccinuri utilizează adenovirusurile 26 sau 5. Și vaccinul rusesc le folosește pe ambele. Puteți explica mai detaliat cum funcționează?



- Priviți calendarul național de vaccinare, veți vedea că multe vaccinuri sunt administrate în mai multe doze de rapel. Adică injectați vaccinul o dată, apoi al doilea, al treilea și așa mai departe. De ce se face asta? Pentru a forma nu numai un răspuns imun înalt, ci și pentru a prelungi acest răspuns, pentru a forma o memorie imunologică fiabilă.

Iar dacă să nu vorbim de economie, dar avem grijă de bunul simț, durata și nivelul răspunsului imun, strategia de imunizare cu impuls primar, adică utilizarea a două sau mai multe vaccinări, este întotdeauna mai bună. Și este necesar să facem o primă vaccinare cu diferiți vectori dintr-un motiv simplu: răspunsul imun după prima injecție a medicamentului va fi format, inclusiv pe vector. Dacă introduceți același vector la a doua imunizare, imunitatea anti-vector deja formată va reduce eficacitatea vaccinării. Așadar, schimbați vectorul purtător cu unul pe care răspunsul imun nu îl recunoaște. Astfel, veți reuși să transportați gena dorită fără ca sistemul imunitar să observe asta și să se formeze un răspuns imun la antigenul țintă.

- Vaccinul dumneavoastră a fost înregistrat temporar. Ce înseamnă acest lucru?



- Pentru ce este necesară înregistrarea temporară? Noi doar nu dorim să-i protejăm pe voluntarii sănătoși în următorii 1,5 ani.

Dacă lucrăm cu populația obișnuită, printre care există grupuri de risc, adică persoane care, ca urmare a infecției suportate, ajung invalizi sau decedează, atunci avem nevoie de un mecanism care va permite, în condiții foarte stricte, să pună în circulație vaccinul într-un timp rezonabil.

Ce înseamnă condițiile stricte? Aceasta înseamnă că fiecare tub este codat cu un cod QR. Va exista o cerere pentru înregistrarea strictă a utilizării vaccinurilor în toate spitalele și pentru înregistrarea tuturor reacțiilor adverse la voluntari. Fiecare voluntar care este vaccinat va putea face un raport cu privire la sănătatea lor într-o anexă.

De asemenea, vreau să subliniez că nu vorbim despre vaccinarea în masă obligatorie, fiecare va decide dacă va fi sau nu vaccinat.

- Acum vorbim despre câți oameni aproximativ vor participa la cea de-a treia fază?



- Cifrele finale urmează a fi coordonate, dar pot să spun că studiile vor include aproximativ 30-40 de mii de persoane.

Una dintre opțiunile de lucru implică faptul că 2 mii de persoane participă la studii clinice pentru a evalua parametrii imunogenității, iar 28 de mii de voluntari participă la un studiu observațional pentru a evalua eficacitatea epidemiologică.

În acest moment, finalizăm încă protocolul pentru a respecta toate normele, inclusiv cele internaționale.

- Prin ce se deosebesc una de alta etapele studiilor clinice?



- În legislația rusească, nu sunt definite etapele 1, 2, 3. Aceasta este o definiție convențională folosită în reglementările internaționale. Prima fază este faza de evaluare a siguranței și rareori este realizată într-o formă pură. La această etapă pot participa 2-8-10-15, uneori 20 de persoane.

Într-un mediu în care sunt cercetate vaccinurile, este o idee destul de stupidă să testăm voluntarii doar pentru siguranță și, în același timp, să nu luăm probe de sânge și să vedem imediat imunogenitatea. Prin urmare, foarte des pentru vaccinuri, prima fază clasică se face împreună cu cea de-a doua fază, care evaluează nu numai siguranța, ci și eficacitatea. În această etapă, eficacitatea vaccinurilor este evaluată prin imunogenitatea lor. Adică, în faza combinată 1-2, determinați siguranța și imunogenitatea printr-o varietate de parametri.

În cadrul celei de-a treia etape, se evaluează eficacitatea epidemiologică. Trebuie să evaluați cât de mult este protejată cohorta vaccinată decât cohorta nevaccinată.

Aș dori, de asemenea, să adaug că studiile clinice nu pot fi începute fără finalizarea cu succes a programului de cercetare preclinică obligatorie. Acestea sunt studii ample privind siguranța și imunogenitatea la animale, fără de care nu puteți trece la oameni. Și toți parametrii sunt neapărat studiați pe un număr mare de specii - rozătoare, lagomorfe, maimuțe. Toate acestea, de fapt, le-am făcut înainte de a lua decizia de a începe cercetarea clinică.

- De ce va fi efectuată a treia fază de cercetare după înregistrarea temporară?



- Ideea și semnificația înregistrării temporare este de a oferi acces la vaccin pentru grupurile de risc și, astfel, a proteja oamenii de consecințele severe ale infecției sau decesului. În același timp, circulația civilă a vaccinului va fi efectuată sub control strict, iar această înregistrare temporară poate fi suspendată în orice moment.

Obiectivul celei de-a treia faze este evaluarea la scară largă a siguranței și eficacității la un număr mare de voluntari într-un studiu aleatoriu controlat. Acest lucru este necesar pentru a obține un volum mare de date statistice pe toți parametrii testului. În plus, această etapă este necesară pentru luarea unei decizii privind înregistrarea permanentă a vaccinului.

- Ați fost criticați de reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care au spus că nu au văzut nicio cercetare științifică. Aveți vreo interacțiune cu reprezentanții OMS?



- În principiu, practica este ca noi să oferim mai întâi rezultatele experților Ministerului Sănătății. Scopul a fost să obținem un vaccin sigur și eficient cât mai repede, iar acest lucru s-a făcut și abia apoi să traducem datele în engleză și să scriem lucrări științifice.

Pe de o parte, acest lucru nu distrage oamenii de la sarcina pusă, pe de altă parte, de asemenea, nu pune presiune asupra experților care analizează datele pe care le-am primit. Când publicăm ceva, îl arătăm cumva, ne vedeți, l-am publicat, suntem citați și discutați - hai, înregistrați-ne. Adică, decizia de publicare a datelor după examinarea lor de către Ministerul Sănătății permite o examinare nepărtinitoare. Acum că am înregistrat medicamentul, în zilele următoare articolul în limba engleză va fi transmis unei prestigioase reviste internaționale, acesta va fi revizuit de către editori și experți. Aceasta nu este lucru de o zi sau două, acest proces ar trebui să dureze ceva timp, dar, în orice caz, toate materialele au fost colectate și le trimitem spre publicare. Sperăm că în cel mai apropiat timp criticii nu vor mai avea niciun temei.

- Cum intenționați să creșteți capacitatea de producție?



- Se preconizează că producția în masă a vaccinului va începe în septembrie 2020. Până la sfârșitul anului 2020 se planifică aducerea producției de vaccin la 200 de milioane de doze, dacă sunt implicate toate platformele de producție, inclusiv cele internaționale.

În acest scop, RDIF finanțează lansarea producției de vaccin pe baza facilităților de producție ale companiilor sale de portofoliu R-Pharm și Binnopharm, care face parte din grupul de companii Alium.

În plus, RDIF vede acum un interes imens pentru vaccinul din lume și intenționează să efectueze o a treia fază de studii clinice independente de Rusia în diferite țări, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Brazilia și Filipine, precum și să înceapă producția în masă într-un număr de țări din parteneriat cu fonduri locale suverane, inclusiv în India, Coreea de Sud și Brazilia. În plus, sunt studiate posibilitățile producerii de vaccinuri în Arabia Saudită, Turcia și Cuba.

Peste 20 de țări și-au exprimat deja interesul de a achiziționa Sputnik V, inclusiv Tadjikistan, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Indonezia, Filipine, Brazilia, Mexic și India.

- Asociația Organizațiilor de Cercetări Clinice (ACOI) a criticat oamenii de știință ai Centrului ”N.F. Gamalei” pentru că s-ar fi injectat cu un prototip al propriului vaccin. Potrivit acestora, conform standardelor internaționale, aceasta este o încălcare gravă. Cum răspundeți acestor critici?



- Oamenii de știință din centru nu au comis nicio încălcare. S-ar încălca dacă ar începe să prindă voluntari pe stradă și, fără a semna consimțământul și asigurarea informată, le-ar injecta vaccinul. Aceasta ar fi exact despre ce vorbea AOKI dacă am fi procedat astfel.

Întrucât dezvoltatorul are dreptul să își prezinte el însuși ceea ce face și acest lucru nu este reglementat în niciun fel, am introdus-o nu pentru că suntem eroi, vrem să devenim celebri, ci pentru că oamenii au lucrat doar în zona roșie, adică cu virusul. Toată plasma pacienților cu coronavirus din Moscova a trecut prin noi, a trebuit să monitorizăm activitatea acestor plasme în raport cu virusul viu, adică angajații noștri erau în permanență amenințați.

Mai mult, unele persoane sunt în vârstă, altele au comorbidități.

În general, istoria este simplă - există o oportunitate de a proteja cercul interior, există un vaccin care a fost creat pe o platformă studiată în toată complexitatea și fiecare dintre noi este încrezător în onestitatea propriilor rezultate și a rezultatelor colegilor.

Avem multe vaccinuri create pe această platformă tehnologică, inclusiv cele înregistrate și nu ne așteptam la surprize. În primul rând, am încercat să ne protejăm pe noi înșine și pe cercul nostru interior.

Declarația de la Helsinki nu reglementează deloc acest lucru, ci reglementează procedura de efectuare a studiilor clinice. Nu făceam cercetări clinice la acel moment. Adică, toate afirmațiile lor ar fi justificate dacă am efectua un studiu clinic, am aduna oamenii noștri, vaccinați și am începe să adăugăm acest lucru la dosarul studiilor clinice. Aceasta, desigur, ar fi o încălcare. De fapt, nimic nu s-a întâmplat, deci este doar o înlocuire ieftină a conceptelor.

- Cum se compară nivelul de anticorpi la cei care au primit vaccinul și la cei care au avut coronavirus și ce înseamnă acest raport?



- În întreaga lume se compară acum nivelurile de activitate serică la persoanele recuperate cu nivelul de activitate la voluntarii imunizați.

Există o diferență destul de semnificativă în favoarea vaccinaților, deoarece în timpul imunizării nu există nicio intoxicație a organismului, nu există o evoluție gravă a bolii, deci nu este surprinzător faptul că nivelul de anticorpi este mai mare la cei vaccinați decât la cei care s-au recuperat.

Știm deja că la multe persoane care au fost bolnave apar anticorpi, dar atunci nu durează mult, iar cu vaccinarea aceasta este o istorie mult mai fiabilă.

- Cei care au bolit deja de coronavirus ar putea să primească acest vaccin? Există eventuale efecte adverse în acest caz?



- Pentru mine, în acest sens, nu există absolut nicio problemă. Suntem revaccinați în fiecare an împotriva gripei, în timp ce ne îmbolnăvim de aceasta, nimeni nu întreabă dacă există o problemă aici, puteți să vă imunizați anul viitor dacă ați avut gripa anul acesta.

Aceste întrebări provin din efectul notoriu ADE (intensificarea anticorpului dependentă de anticorpi - fenomen în care legarea virusului la neutralizarea completă a anticorpilor îl determină să intre în celulele imune). Se vorbește mult despre acest fenomen acum, dar, de fapt, în ceea ce privește coronavirusurile SARS și SARS-CoV-2, o astfel de creștere nu are loc după vaccinarea cu un vaccin vectorial.

Dacă menționăm despre vaccinurile vectoriale, atunci toate animalele vaccinate supraviețuiesc și nu se îmbolnăvesc, toate animalele nevaccinate mor sau au mult mai multe leziuni pulmonare decât cele vaccinate.

Prin urmare, în cazul utilizării vaccinurilor vectoriale, nu se pune problema niciunui efect ADE în forma sa pură, care ar fi transformată într-o creștere a bolilor respiratorii. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie studiat și urmărit.

Însă, până în prezent, această istorie despre ADE este mult exagerată.

Această poveste există în cazul vaccinului împotriva febrei Dengue și al altor tipuri de febră. Dar acest lucru nu este demonstrat pentru coronavirus, milioane de oameni s-au îmbolnăvit deja de acesta, nu s-au găsit cazuri de efect ADE. Nu există așa ceva încât oamenii care s-au recuperat să se îmbolnăvească din nou și să moară, la fel ca în Dengue.

Trebuie să acordați atenție efectului ADE, trebuie să îl urmăriți pentru toate vaccinurile, nu doar pentru coronavirus. Dar să spunem că aceasta este o problemă gigantică și că acum există un efect ADE și din această cauză nu va exista niciodată un vaccin, este o prostie. Nu am văzut niciun articol științific concludent care să vorbească despre acest lucru.

- În timpul creării vaccinului rusesc, au lucrat doar oamenii de știință ruși sau au participat colegi străini la crearea vaccinului?



- Nu, anume acest vaccin special a fost dezvoltat doar în centrul Gamalei, nu am colaborat cu niciun coleg din străinătate.

Tehnologia în sine este un strat imens de cunoștințe și experiență de muncă științifică. Desigur, o mulțime de oameni din lume lucrează cu ea, există o mulțime de publicații, noi facem cunoștință cu aceste publicații, ei cu ale noastre, acesta este un domeniu științific atât de comun.

Dar dezvoltarea reală a vaccinului, crearea și extinderea lui - toate acestea au fost realizate doar de oamenii de știință ruși.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova