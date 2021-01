Dodon: Moldova va primi câteva sute de mii de doze de vaccin rusesc "Sputnik V"

CHIȘINĂU, 18 ian – Sputnik. Igor Dodon a anunțat într-un briefing de presă că săptămâna trecută a fost într-o "vizită de lucru la Moscova", în cadrul căreia s-a întâlnit cu adjunctul șefului administrației președintelui Federației Ruse, Dmitri Kozak.

În discuțiile cu Kozak, dodon a convenit ca Rusia să ofere țării noastre câteva sute de mii de doze de vaccin "Sputnik V" pentru ca Moldova să înceapă vaccinarea.

"Săptămâna trecută am fost într-o vizită de lucru la Moscova, mai mult neoficială, dar am avut și unele întrevederi de lucru. În cadrul unei întrevederi care a avut loc săptămâna trecută cu domnul Kozak am convenit că Moldova va primi câteva sute de mii e vaccinuri rusești Sputnik V pentru a începe vaccinarea cu vaccinul rusesc", a declarat Dodon.

Liderul Partidului Socialiștilor și-a exprimat speranța că autoritățile moldovene nu crea obstacole artificiale în înregistrarea și folosirea vaccinului rusesc în Republica Moldova.

"Știu că au fost lansate pregătirile pentru înregistrarea acestui vaccin în Republica Moldova. Sper că nu vor fi impuse careva obstacole artificiale pentru ca în următoarele săptămâni vaccinul anticovid rusesc să apară la Chișinău. Înțelegerea cu partea rusă deja o avem", a declarat Igor Dodon.

În august 2020, Ministerul Sănătății din Rusia a înregistrat primul vaccin din lume pentru prevenirea COVID-19, dezvoltat de Centrul de Cercetare pentru Electrochimie Gamalei. Acesta a primit numele ”Sputnik V”. Preparatul este creat pe platforma studiată și testată a vectorilor adenovirali umani, ale căror avantaje importante sunt siguranța, eficacitatea și lipsa urmărilor negative pe termen lung.

În vara, medicamentul a trecut cu succes două etape de cercetare pe voluntari cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, care au dezvoltat în cele din urmă un răspuns imun și anticorpi la SARS-CoV-2. Testele post-înregistrare sunt în curs.

