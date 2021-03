Știrea nopții: Cum se simt medicii vaccinați anti-COVID-19

CHIȘINĂU, 2 mart - Sputnik. Medicii cărora li s-a administrat prima doză de vaccin împotriva COVID-19 se simt bine și sunt optimiști privind eficacitatea și rezultatul bun al vaccinului cu care au fost imunizați. După vaccinare aceștia și-au continuat procesul de muncă în regim obișnuit. Printre primii medici care au fost vaccinați sunt doi șesi ai departamentelor de anestezie și terapie intensivă din cadrul a două instituții medicale din țara noastră.

„A fost un proces de vaccinare obișnuit, cum este și vaccinarea cu alte tipuri de vaccin. Pe lângă etapa de triaj în care am fost întrebat despre starea de sănătate sau alte detalii care pot identifica anumite contraindicații la vaccinare, comorbidități și factori de risc, am semnat acordul informat precum că sunt informat ce vaccin mi se va administra, care sunt etapele următoare și care ar fi senzațiile post-imunizare pe care eu le-aș putea resimți. Mai apoi a urmat procesul tehnic al vaccinării”, a povesit șeful de la ATI din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, Adrian Belîi.

Medicul mai spune că vaccinarea a fost efectuată cu un ac foarte subțire și că nu a fost deloc dureros. Medicul mai spune că timp de 15 minute a fost monitorizat de echipa de medici implicați în procesul de imunizare pentru a exclude reacțiile de tip imediat, dar care nu au avut loc. După o zi de lucru, care a decurs obișnuit, medicul spune că se simte bine.

„Am așteptat mult vaccinul. Oricare ar fi fost acesta. Lucrez în secția de terapie intensivă împreună cu colegii mei. Nu vreau să nimeresc acolo în calitate de pacient. Eu știu ce înseamnă o formă severă de COVID-19. Singura modalitate garantată pentru a evita forma gravă este vaccinare”, a precizat Adrian Belîi.

Medicul spune că un bolnav de COVID-19, cu formă de gravitate medie, la fel va avea multe zile de suferință. Deloc de neglijat este și forma de îmbolnăvire asimptomatică. Asta contribuie la transmiterea virusului către alte persone, care la rândul lor pot suferi forme medii sau grave. Astfel, recomandă tuturor medicilor, cetățenilor să accepte vaccinarea împotriva noului coronavirus, iar prin mesajul transmis va contribui la dezmințirea falsurilor despre vaccinurile anti-COVID-19. Alexandru Botizatu, șeful Departamentului de anestezie și terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost primul moldovean vaccinat și se simte onorat de acest lucru.

„Am avut onoarea să fiu prima persoană din țară care a fost vaccinată împotriva COVID-19. Am așteptat acest vaccin foarte mult timp, indiferent de unde vine. Important este să ne protejeze și să ne ajute la stoparea acestei pandemii. Colegii sunt încrezători de eficacitatea vaccinului și că va avea rezultate foarte bune”, a declarat Botizatu.

Acesta spune că astăzi, în prima zi a Programului Național de Vaccinare, o bună parte din echipa de la terapie intensivă și secția cu profil COVID-19 din cadrul Spitalului Republican, a fost vaccinată. După administrarea vaccinului, persoanele imunizate și-au continuat ziua de muncă în mod obișnuit.

„Toți colegii au activat. Am fost într-o comunicare continuă. Am lucrat ca într-o zi obișnuită de muncă, în același regim cu care suntem obișnuiți. Am ajuns și în focar, în echipamente speciale. Nu am avut careva senzații neplăcute”, a mai spus șeful de la ATI din cadrul Spitalului Republican.

Chiar și așa, medicii vaccinați au fost monitorizați pe parcursul zilei de cei implicați nemijlocit în procesul de vaccinare. Alexandru Botizatu îndeamnă cetățenii să fie precauți și să respecte în continuare regulile de protecție privind prevenirea răspândirii noului tip de coronavirus.

