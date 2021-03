Moldova: Bolnavi de COVID, legați de paturi în terapia intensivă

CHIȘINĂU, 25 mart – Sputnik. Șeful Clinicii Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Republican "Timofei Moșneaga", Victor Cojocaru, a explicat în studioul Sputnik Moldova de ce medicii recurg la acest tratament în privința bolnavilor de COVID care sunt aduși la terapie intensivă.

Medicul precizează din capul locului că pacientul, oricât de critic ar fi el, chiar dacă este și terminal, nu este lipsit de drepturile generale ale omului. El dispune de toate drepturi. Problema este că aproximativ 10 la sută din pacienții ajunși la terapie intensivă, dintr-un șir de motive obiective, au un comportament inadecvat.

Una dintre cauzele care duc la această stare a pacientului sunt medicamentele psihotrope.

"Pacientul internat în terapie intensivă este spus terapiei cu o multitudine de droguri. După treimi din medicația care este utilizată în terapie intensivă constă din droguri. Aceste droguri influențează asupra omului, ele afectează activitatea sistemului nervos central și induc dereglări de comportament, dereglări de orientare în spațiu, omul își pierde orientarea", a precizat doctoral.

O altă cauză al comportamentului inadecvat este insuficiența de oxigen cu care se confruntă pacientul din cauza plămânilor afectați.

"În cazul COVID-ului, veriga principală care provoacă toate complicațiile este hipoxia, carența de oxigen, foamea de oxigen. Dar foamea de oxigen este un fenomen cunoscut care duce la dereglări psihice, dereglări de comportament", mai spune Victor Cojocaru.

Cazuri de suicid în cazul bolnavilor de COVID-19

Șeful Clinicii Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Republican "Timofei Moșneaga" afirmă că un pacient cu degradări psihice își poate face rău sieși: s-a ajuns la mari complicații, până la sfârșit letal.

"Nu e secret că unii bolnavi de COVID-19 s-au sinucis. Nu e secret că unii bolnavi de COVID-19 s-au aruncat de la etaj. Pacienții sunt supuși unei multitudini de proceduri de monitoring dureroase, proceduri terapeutice periculoase, dar absolut necesare, așa cum este caterizarea vaselor centrale, un cateter se află în cava superioară care duce până în inima dreaptă, alt cateter - în arteră, sondă nazo-gastrică, cateter urinar, catetere pe venă periferică - și toate aceste catetere, toate aceste manipulări sunt de lungă durată. Deseori la pacient merg câte 6-8 linii de perfuzii. Și dacă aceste linii de perfuzii vor fi rupte de pacient atunci apar complicații", a specificat doctorul.

Victor Cojocaru a adus drept exemplu chiar cazul lui, căci el însuși a fost bolnav de COVID și a fost internat la terapie intensivă.

Avocat: imobilizarea poate fi considerată tortură și tratament inuman și degradant

"Pacientul în terapie intensivă, cu părere de rău, nu sesizează că are dereglări de comportament. Pot să dau chiar exemplul meu. Eu am simțit aceste dereglări. Eram în pat, mă uitam la perete și vedeam o fereastră care, de fapt, nu exista. Eu știam că acolo nu este fereastră, dar o vedeam. Mai mult: mi s-a schimbat GPS-ul: eu mă aflam la terapie intensivă la Spitalul Clinic Republican, pe care îl cunosc cu ochii închiși, dar aveam senzația că mă aflu la Spitalul de Traumatologie. Puteam să jur că mă aflu la Spitalul de Traumatologie. Eu eram conștient că am aceste dereglări din cauza COVID-ului. De aceea, am rugat să fiu fixat (legat) pe durata a două nopți. Și asta pentru că stând liniștit în pat, am făcut o mișcare bruscă, m-am ridicat fiindcă nu mi-am dat seama unde mă aflu și am rupt cateterul central. Am avut complicații. Și pe noapte am rugat să fiu fixat. Mi ales noaptea când ești sub acțiunea medicamentelor și dereglările sistemului nervos central sunt diferite: anxietate, obnubilare, lipsa de discernământ, nervozitate, agresivitate, panică, pasivitate. Spre exemplu, fiecare al patrulea pacient vrea să meargă acasă. Chiar și o gravidă care se afla în stare extrem de gravă mă ruga să-i dau voie să plece acasă", povestește Victor Cojocaru.

În general, în secțiile de terapie intensivă sunt imobilizați în jur de 10 la sută din bolnavii aflați în stare critică care sunt tratați de COVID.

Solicitat telefonic de studioul Sputnik Moldova, avocatul Iurie Mărgineanu a declarat că, în principiu, medicii au dreptul să recurgă la imobilizarea pacienților în situația în care pacientul este suspect de boli mentale sau de dereglări temporare.

Doar că fiecare caz trebuie să fie minuțios documentat, ca această imobilizare să nu ajungă a fi un instrument de tortură sau de tratament degradant.

"Spitalele ar trebuie să aibă niște regulamente în acest sens pentru că imobilizarea poate fi considerată tortură și tratament inuman și degradant. Este obligatorie documentarea corectă a fiecărui caz", a declarat avocatul.

El spune că sunt cazuri în care unii medici manifestă o anumită agresivitate față de pacienți, iată de ce în astfel de cazuri este necesară o abordare responsabilă.

În replică, șeful Clinicii Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Republican "Timofei Moșneaga" a declarat că în cazul bolnavilor de COVID situația este mult mai complicată decât în alte cazuri, din cauza caracterului molipsitor al bolii.

"În regulamentul de terapie intensivă (din spitale - n.n.) este stipulat că, la necesitate, pacientul va fi imobilizat. Și pacientul semnează înainte de intervenție (își dă consimțământul ca să fie imobilizat - n.n.). Dar pacienții cu COVID sunt din start neadecvați din cauza hipoxiei (insuficienței de sănătate). Este pacient infecțios, rudele nu au acces în secțiile de terapie intensivă și atunci medicii hotărăsc problemele prin consiliu. Un consiliu din trei medici, care documentează starea pacientului și în consiliu explicăm care este pericolul în cazul în care pacientul nu este imobilizat", a specificat Victor Cojocaru, șeful Clinicii Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Republican "Timofei Moșneaga".

Vom menționa că de la începutul pandemiei, care iată durează deja mai bine de un an, în total, în Republica Moldova, și-au pierdut viața 4 623 de oameni, printre care 103 lucrători medicali.

În prezent autoritățile politice și cele medicale din Republica Moldova examinează posibilitatea intrării țării în lockdown general pentru a diminua numărul infestărilor cu coronavirus. În ultimele zile, în fiecare 24 de ore sunt înregistrate aproximativ 1600 de noi cazuri. Dar au fost zile când s-a depășit și cifra de 1800 de cazuri. În data de 17 martie s-a înregistrat cifra record de 2 273 de contaminați.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova