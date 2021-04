Cum a ajuns vaccinul "Sputnik V" în Transnistria

TIRASPOL, 24 apr - Sputnik, Julia Sorokopud. Sputnik V este cel mai așteptat vaccin din Transnistria. Mii de locuitori ai regiunii panaceul rusesc împotriva coronavirusului. Cei mai activi cetățeni sunt de mult timp pe lista de așteptare pentru imunizare.

"De îndată ce a fost anunțată programarea pentru vaccinare, am sunat și am făcut o programare. Am fost întrebat ce vaccin prefer. Desigur, am răspuns că vreau Sputnik! Se întâmplă astfel de lucruri în jurul meu, care sunt îngrozită. Cred că trebuie să mă vaccinez cât mai curând posibil. În primul rând, pentru a vă proteja de această infecție. În al doilea rând, pentru a putea zbura în siguranță la rude în timpul verii", spune Ekaterina Brusalinskaia din Tiraspol.

© Sputnik / Mihai Caraus Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева

Cutiile cu imaginea drapelului rus și inscripția „ajutor umanitar” au ajuns la bordul avionului Ministerului rus pentru situații excepționale. Încărcătura atât de vitală a fost livrată de la Aeroportul din Chișinău la Tiraspol, direct în frigiderul Centrului Republican pentru Igienă și Epidemiologie.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Центр гигиены и эпидемиологии

„La indicațiile președintelui Federației Ruse, aeronava specială a Ministerului rus pentru Situații Excepționale a livrat un vaccin, care este recunoscut de comunitatea internațională ca unul dintre cele mai eficiente vaccinuri din lume - peste 96%. Federația Rusă, reprezentată de președintele și politicienii noștri, susțin cooperarea internațională activă în lupta împotriva noii infecții cu coronavirus. Se desfășoară un lucru umanitar activ - primul lot de vaccin este deja la Chișinău și Tiraspol ", - a comentat Artem Turov, deputatul Dumei de Stat din Rusia.

El a însoțit marfa valoroasă de la Moscova la Tiraspol. Politicianul a remarcat gradul ridicat de încredere al transnistrenilor în vaccinul rusesc și și-a împărtășit experiența personală. De exemplu, Artem Turov a povestit cum a fost bolnav de coronavirus și dacă este gata să se vaccineze el însuși.

"Am fost bolnav grav bolnav. Acum am un grad destul de ridicat de anticorpi împotriva acestui virus. Dar dacă scad, desigur, sunt gata să fiu vaccinat la recomandarea medicilor. Cred că acest lucru este normal și corect", a spus deputatul.

62 de mii de doze reprezintă 31 de mii de cursuri complete de vaccinare, care vor fi efectuate în două etape. În primul rând, pensionarii transnistreni vor primi vaccinul rusesc. Cei mai învârstă au prioritare. Pentru ei vor fi alocate 48 de mii de doze. Restul va fi distribuit medicilor, profesorilor, personalului militar și altora din linia întâi. Vadim Krasnoselsky a anunțat acest lucru în canalul său de telegramă.

© Photo : Россотрудничество "Спутник V" уже в Приднестровье

"Îi mulțumesc conducerii Federației Ruse și tuturor celor care au fost implicați în furnizarea cetățenilor RMN a vaccinului anti-coronavirus, pentru sprijin și asistență", a declarat liderul Transnistriei. "Odată cu începutul vaccinării, revenirea la cursul obișnuit al vieții devine din ce în ce mai reală. Cu toții așteptăm vaccinul rus. Aproximativ 15 mii de transnistreni și-au exprimat dorința de a fi vaccinați cu "Sputnik V" - acestea sunt doar acelea care au solicitat deja vaccinul. Nu ne- mai rămas mult să așteptăm", a declarat Krasnoselski.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Вакцинация в Приднестровье

Vaccinarea populației împotriva „coroanei” este deja în desfășurare în Transnistria. Potrivit Ministerului Sănătății de la Tiraspol, 941 de locuitori au primit vaccinul Pfizer și peste o mie au primit deja preparatul AstraZeneca. Urmează vaccinul rusesc „Sputnik V”. În viitorul apropiat, vaccinul va fi înregistrat și certificat. Există planuri de a deschide 100 de puncte de vaccinare și de a începe vaccinarea cu Sputnik luni.