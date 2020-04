Capriciile vremii: Ploi, ninsori și +15 grade Celsius

CHIȘINĂU, 15 apr – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi vom avea în toată țara vreme răcoroasă: +10..+15 grade Celsius în nordul Republicii Moldova, +11..+14 – în centrul și +12..+15 grade Celsius în sud. Chiar dacă în raionale de sud va fi mai cald decât în alte regiuni, acolo vor cădea precipitații ușoare sub formă de ninsoare și ploaie.

© Photo : Serviciul Hidrometeorologic de Stat Prognoza meteo pentru 15 aprilie 2020

În noaptea dintre miercuri și joi, vom avea valori termice sub zero grade în nordul țării, și puțin deasupra gradației zero în centru și sud.

