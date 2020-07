Vremea s-a răcit brusc: Pericole și beneficii – Ce ne așteaptă în următoarele zile

Încă de duminică seara, mercurul a coborât brusc în termometre: maximele ajungând doar la +20.. +24 de grade, în situația în care pe parcursul săptămânii trecute ele au sărit peste +30 de grade Celsius. Plus la asta, bate și un vânt puternic.

CHISINAU, 13 iul – Sputnik. Reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat afirmă că acest fenomen meteorologic este unul normal.

"În general, este normal să avem un astfel de fenomen termic pe teritoriul țării noastre. Noi, pur și simplu, ne-am obișnuit să avem temperaturi, de obicei, de peste 30 de grade Celsius în cea mai mare parte a verii", a relatat pentru Sputnik Moldova Ghenadie Roșca, care este șeful Departament Prognoze Meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

De mâine, fără vânt puternic

El spune că masa de aer mai răcoros care s-a abătut peste Republica Moldova este rezultatul acțiunii unui ciclon.

"Am fost sub influența unui ciclon și ale fronturilor atmosferice ale acestui ciclon și din acest motiv am avut o vreme mai răcoroasă care ne-a adus și unele intensificări de vânt. Nu mari de tot, dar destul de mari ca să emitem chiar și o avertizare pentru perioada: seara zilei de ieri cu prelungire până astăzi la amiază. Astăzi după 12:00 se liniștește vântul și vom avea deja o vreme mai stabilă.

Un alt aer rece se va mai menține și pentru ziua de mâine, când iarăși vom avea o vreme ușor mai rece decât în mod normal fiindcă temperaturile pentru această perioadă, pe timp de zi, trebuie să oscileze 26-29 de grade Celsius, pe când noi astăzi o să avem între 20 și 25 de rade Celsius", a declarat șeful Departament Prognoze Meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadie Roșca.

Meteorologul spune că mâine revine vremea caldă, iar spre sfârșitul săptămânii mercurul în termometre va ajunge la 30 de grade Celsius.

"După ce trece acest ciclon, iarăși vom fi într-un sector de aer cald și o să avem o tendință de creștere a temperaturii. Spre sfârșitul săptămânii vom avea temperatori care vor oscila între 25 și 30 de grade Celsius", a spus Ghenadie Roșca.

Când revine canicula

L-am întrebat pe șeful Departament Prognoze Meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat dacă la sfârșit de săptămână revine canicula. El a răspuns negativ.

© Photo : Serviciul Hidrometeorologic de Stat Prognoza meteo pentru următoarele 7 zile

"Nu, pentru a emite o avertizare de caniculă trebuie să înregistrăm temperaturi de 33 de grade Celsius și mai sus de 33 de grade Celsius. Dar nu vom avea 33 de grade Celsius, maximum 30, posibil, 31 de grade Celsius, dar nu mai mult", a precizat Ghenadie Roșca.

O vreme mai benefică pentru sănătatea populației

L-am mai întrebat pe Roșca ce pericole comportă această perioadă de vreme mai răcoroasă, în care are loc totuși o schimbare bruscă a temperaturii.

"Lumea nu trebuie să se teamă de această perioadă mai răcoroasă. Pentru foarte multă lume astfel de temperaturi mai joase sunt mai confortabile comparabil cu temperaturile de 30 de grade Celsius. În cazul culturilor agricole, aceste temperatori mai joase nu le afectează pentru că nu sunt înghețuri ca să fie afectate. Deci, este o vreme mai benefică pentru sănătatea populației", a precizat specialistul.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova