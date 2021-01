Cât vor mai ține ninsorile: Iată ce spun meteorologii

CHIȘINĂU 28 ian - Sputnik. Meteorologul Ghenadie Roșca a relatat pentru Sputnik Moldova că cel mai mult a nins în raionale de sud ale țării, iar la Ștefan Vodă stratul de zăpadă a ajuns până la 17 centimetri în dimineața zilei de joi. Specialistul susține că acea cantitate de zăpadă care a căzut în zilele de miercuri și joi constituie o anormale pentru Republica Moldova, din acest considerent a fost emis Codul portocaliu de condiții meteo complicate, care expiră joi, 28 ianuarie. Deși în aceste zile au căzut precipitații peste normă, în următoarele zile vremea se va schimba.

„Până pe data de 1 februarie ne așteptăm să avem precipitații sub formă de lapoviță și este posibil ca, începând cu data de întâi, sa avem precipitații deja sub formă de ploaie. Pentru această perioadă ne așteptăm să avem valori termice până la -10 grade pe timp de noapte, iar până pe 4 februarie ne așteptăm la temperaturi între zero și + 5 ° noaptea”, a precizat meteorologul Ghenadie Roșca.

Specialistul a mai spus că, începând cu data de 29 ianuarie, temperaturile vor oscila între zero și +5 °, iar până pe data de patru februarie maximele termice vor ajunge ziua până la +10 grade Celsius.

Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod portocaliu de condiții meteo complicate în perioada 27 - 28 ianuarie. În contextul deplasării unui ciclon sudic în intervalul respectiv, pe arii extinse au căzut precipitații puternice sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat a viscolit și s-au format troiene. Din cauza vremii mai mulți șoferi au rămas blocați pe drumuri și au solicitat ajutorul salvatorilor.

