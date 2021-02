Va fi aproape ca la polul nord: Iată ce anunță meteorologii

CHIȘINĂU, 8 feb - Sputnik. ldova este amenințată de geruri cumplite de până la -16 grade Celsius, care se vor abate în mod subit asupra țării noastre. Anunțul a fost făcut pentru Sputnik Moldova de șeful direcției prognoze meteo a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadie Roșca.

"Pentru sfârșitul aceste săptămâni, sunt așteptate căderi bruște a temperaturii: noaptea -16 grade Celsius, iar ziua -10 grade Celsius. Această schimbare bruscă a temperaturii este determinate de masele de aer polar. De obicei ele vin din partea Rusiei, traversând Ucraina ele ajung în țara noastră. Dar de data asta este altfel: ele vin dinspre Polonia", a declarat Ghenadie Roșca.

El a atras atenția supra faptului că aceste temperaturi scăzute sunt normale pentru această perioadă a anului în Moldova.

"Este un fenomen care are loc în mod periodic. În anul trecut el nu s-a manifestat, atunci am avut minime de doar -10 grade Celsius. Anul acesta am putea avea și -20 de grade Celsius, dar nu putem afirma sigur că vom înregistra o astfel de minimă. Prognoza noastră oficială este de doar -16 grade Celsius", a mai spus șeful direcției prognoze meteo a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadie Roșca.

El a precizat că precipitații sunt prognozate doar pentru 11 februarie sub formă de lapoviță.

Dar în zilele imediat următoare vom avea temperaturi cu plus.

"Zăpada depusă se va topi, în special, în sudul Republicii Moldova, în centrul țării și în sud vom avea temperaturi ridicate, dar iată la nord zăpada se va menține, chiar dacă și acolo vremea se va încălzi", a mi spus Roșca.

Cu privire la situația din agricultură, el a spus că dacă stratul de zăpadă se va menține măcar parțial, atunci semănăturile de toamnă nu vor avea de suferit din cauza înghețurilor.

"Dacă zăpada se va topi în totalitate, iar gerurile de sub -15 grade Celsius se vor menține pe o perioadă mai îndelungată, atunci acest lucru poate avea un efect negativ asupra semănăturilor de toamnă", a explicat specialistul.

Deocamdată rămâne în vigoare codul galben de polei și ghețuș pe drumuri. Avertizarea a fost anunțată pe 7 februarie și este valabilă până pe 9 februarie, la ora 11.

