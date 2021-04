Marți vom avea o zi însorită și călduroasă - după care iată ce urmează

CHIȘINĂU,12 apr – Sputnik. Vântul va sufla din sud-est, de la slab la moderat.

În noaptea de luni spre marți, temperatura minimă a aerului va oscila între 0..+5°C. În raioanele de nord vom avea 0..+3°C, în raioanele de centru +1..+4°C, în raioanele de sud +2..+5°C, în raioanele de est 0..+3°C și în Capitală +1..+3°C.

În schimb mâine ziua va fi cald, aproape ca vara, temperatura aerului ziua va oscila între +15..+20°С. În raioanele de nord: +15..+18°C, în raioanele de centru: +16..+19°C, în raioanele de sud: +17..+20°C, în raioanele de est: +16..+19°Cși în Capitală: +16..+18°C.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat mai anunță că factorii meteorologici nu vor contribui la acumularea intensivă a poluanților în aer.

Dar de miercuri, timp de trei zile, din data de 14 aprilie până pe 16 aprilie, va ploua în toate regiunile țării. Este adevărat că ploile vor fi slabe și valorile termice diurne ale aerului nu va coborî sub 8 grade Celsius în nordul țării, sub 9 în centru și sub 10 în sudul Republicii Moldova.

