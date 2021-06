Meteo: Vine canicula + 32 de grade Celsius

CHIȘINĂU, 16 iun – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că joi, de rând cu ploile cu descărcări electrice, vântul va bate moderat, din direcția nord-est.

Temperatura minimă a aerului va oscila în noaptea de miercuri spre joi între +11..+16° C. În raioanele de nord vom avea +11..+15° C, în raioanele de centru +12..+16° C, în raioanele de sud +13..+16° C și în Capitală +14..+16° C.

Joi ziua temperatura aerului va oscila între +20..+25° С. În raioanele de nord +20..+23° C, în raioanele de centru +21..+24° C, în raioanele de sud +22..+25° C, în capitală +22..+24° C.

Factorii meteorologici vor contribui la dispersia poluanților din aer.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează că pe parcursul a 24 de ore, în râul Prut, pe sectorul satul Șirăuți – orașul Costești, va avea loc creșterea în continuare a nivelului apei, iar pe celelalte sectoare ale Prutului și ale fluviului Nistru, dar și pe râurile mici, regimul hidrologic nu se va modifica esențial.

Pe 18 iunie se va menține vremea instabilă.

Vine canicula!

Vom menționa că joi, 17 iunie, și până în miercurea viitoare, 23 iunie, vom avea zilnic ploi, fie extinse, și izolate, cu descărcări electrice. Însă valorile termice ale aerului vor crește de la o zi la alta. Astfel, în perioada 18-19 iunie, maximele vor ajunge la +25 de grade Celsius, pe 20 iunie: +28 de grade Celsius, pe 29 iunie: +29 de grade Celsius, pe 22 iunie: +31 de grade Celsius și tocmai +32 de grade Celsius pe 23 iunie.

