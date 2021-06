Vremea schimbă foaia: Cum va fi vremea în acest început de săptămână

CHIȘINĂU, 21 iun - Sputnik. Se pare că vara începe să-și intre treptat în drepturi. Pentru luni, 21 iunie, meteorologii prognozează vreme caldă, cu maxime de până la 29 de grade. Totodată, cerul va fi variabil, iar ziua izolat ar putea să cadă câțiva stropi de ploaie.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferică normală, iar vântul va sufla slab, din nord spre est.

Termometrele vor indica +25..+28° С în raioanele de nord, +26..+29° C, în raioanele centrale, +26..+29° C în raioanele de sud, iar în Capitală se așteaptă +26..+28° C.

© Screenshot / Serviciul Hidrometeorologic de Stat Prognoza meteo pentru 21 - 27 Iunie 2021

Pe 22 iunie izolat ar putea să cadă ploi de scurtă durată. Totodată, meteorologii prognozează că în următoarele 24 de ore în râul Nistru și Prut va crește nivelul apei cu 0,1 - 0,3 m, iar în râurile mici, regimul hidrologic nu se va modifica esențial.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 21 iunie 2012 a fost înregistrată temperatura de 36,4 grade Celsius, fiind consideră cea mai caldă zi de 21 iunie de la începutul măsurărilor termice, adică din 1886. Valoarea minimă din această zi a fost înregistrată în anul 1945 - atunci au fost 6,9 grade Celsius.

