Primul mesaj al președintelui ales al Republicii Moldova, Igor Dodon

CHIȘINĂU, 14 noiembrie — Sputnik. Dodon a subliniat că această campanie a fost una dură, menționând că toți deja au înțeles că el și echipa sa au învins.

„Cred că toți au înțeles că în această campanie electorală noi am învins. La moment am trecut de cifra de 800 de mii de voturi, am depășit cifra necesară pentru victorie în aceste alegeri. Le mulțumesc cetățenilor care mi-au încredințat votul lor și viitorul acestei țări. Înțeleg, credeți-mă, responsabilitatea ce-mi revine începând cu ziua de azi. Înțeleg că nu va f simplu. Dar vă promit că voi fi președintele tuturor cetățenilor acestei țări. Al celor care se consideră de dreapta și a celor care se consideră de stânga, al celor care vor în UE si al cel care vor să fim alături de Rusia", a declarat Igor Dodon.

© Sputnik / Miroslav Rotari Igor Dodon a câștigat alegerile prezidențiale în Moldova

El i s-a adresat oponentei sale, Maia Sandu, pe care a îndemnat-o să accepte cooperarea și să renunțe la incitarea spiritelor în societate.

„Mă adresez oponentei mele politice, doamnei Maia Sandu. Doamnă Maia Sandu, vreau să vă felicit pentru un rezultat foarte bun. Vreau să vă mulțumesc pentru o campanie electorală dură dar bună. Iar acum vă rog foarte mult să calmăm spiritele. Nu avem nevoie acum de ură în societate", a menționat Igor Dodon.

El a îndemnat-o pe Sandu să facă un apel la calm, subliniind că un astfel de gest va fi apreciat de toți. Totodată, Dodon a declarat că este gata chiar mâine să aibă o întrevedere cu Maia Sandu, pentru a decide împreună asupra celor mai importante subiecte.

Liderul socialiștilor li s-a adresat și celor care au votat pentru Maia Sandu.

© Sputnik / Miroslav Rotari Rezultatele alegerilor după procesarea a 97% din procesele verbale

„Stimați cetățeni, care ați votat-o pe Maia Sandu, eu o să iau în calcul toate doleanțele dumneavoastră, tot pentru ce pledați și credeți dumneavoastră. O să-l ascult pe fiecare. Dar haideți să liniștim spiritele. Haideți să recunoaștem că diferența de voturi este foarte mare" — a fost mesajul președintelui ales adresat votanților Maiei Sandu.

Moldovenilor din diaspora, care au vot în occident, Dodon le-a spus că înțelege problemele cu care se confruntă și că le respectă votul masiv în favoarea contracandidatei sale. El a declarat că de azi este președintele tuturor și a promis că moldovenii aflați în afara țării vor simți în curând efectele implicării președintelui în soluționarea problemelor cu care ei se confruntă.

