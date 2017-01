A doua zi de deconectări masive în toată țara, vezi când vei rămâne fără curent

CHIȘINĂU, 30 ian — Sputnik. Administrația Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. anunță că luni, 31 ianuarie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. N. Titulescu 10, 10A, 12, Pandurilor 66 — în intervalul de timp între 12:00 — 17:00

str. Trandafirilor 9/2, 11/1 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00

2. Chişinău, sectorul Centru:

str. Trifan Baltă 2/1, 4/1, Ciocârliei 1, 2 str-la Ciocârliei 1/10, 4/3, 6/1 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00

str-la 2 Ciocârliei 6/1 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00

3. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Igor Vieru 2/1, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, M. Sadoveanu 23, 24/2, 24/5, 26/1, 26/2, 26/3, 28, Mircea cel Bătrân 25 — în intervalul de timp între 11:00 — 17:00

str. P. Zadnipru 2/1, 5, 5/1, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, Mircea cel Bătrân 9, 11, 11/1 — în intervalul de timp între 11:00 — 17:00

4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Trandafirilor, Salcâmilor, Dacilor, str-la Şcolii — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 14:00

5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Vadul lui Vodă, Eminescu, Fântânilor, Ştefan cel Mare, str. şi str-la Păcii — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00(1ora)

6. Cahul:

str. 31 August 1989, Alexandru Puşkin, Alexandru Ioan Cuza, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ciprian Porumbescu, Constantin Negruzzi, Fântânilor, Ion Luca Caragiale, Izvoarelor, Libertăţii, Mihail Frunze, Orhei, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Tineretului, Vasile Stroescu, Victoriei — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 15:00

str. Ion Luca Caragiale, Matei Basarab, Tineretului — parţial în intervalul de timp între 08:45 — 17:00

7. Cantemir:

s. Doina — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 16:00

8. Comrat:

s. Avdarma: str. Iurie Gagarin, Novaea, Pavel Korceaghin, Vasilii Ciapaev — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 15:00

s. Cotovscoe: str. 40 Let Pobedî, 70 Let Octeabrea, Calinina, Calinina,str-la, Cotovscoe, Hutorscaea, Iurie Gagarin, Jucov, Jucov,str-la, Lenin, Malinovaia, Malinovschi, Molodejnaea, Sadovaea, str-la, Şcolinaia, Serghei Lazo, Tereşcova,str-la — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 16:00

or. Comrat: str. Alexei Şciusev, Barladeana, Boris Glavan Per., Briulova, Caracebana, Ciachira, Cikalov, Coroleva, D.Caracebana, N.Crupscaia, Ostrovscogo, P.Cosmodemieanscoi, P.Dorojnîi, P.Jucova, Serghei Esenin, Taras Şevcenko, Tuhacevscogo, Zlatova — partial in intervalul de timp intre 09:00 — 10:00

s. Chirsova: str. Lenin, Mira, Olimpiiscaea, Tanasoglo — partial in intervalul de timp intre 10:30 — 11:30

9. Călăraşi:

s. Sipoteni: str. 1 Mai, 27 August, 31 August 1989, 31 August 1989, 5 Decabrea, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Andrieş, Boris Glavan, Codrilor, Constantin Negruzzi, Dacii, Dacilor, Decebal, Doina, Dragancea V., Iachir I., Gavriil Musicescu, Gheorghe Asachi, Gribov, Ion Creangă, Ion Soltîs, Izvoarelor, Latinei, Limba Maternă, Livezilor, Lupu Vasile, Maria Cebotari, Mecanizatorilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Moldova, Nucilor, Nucilor, Petru Rareş, Plopilor, Prietenia, Salcâmilor, Serghei Lazo, Sfântul Gheorghe, Sipoteni, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Neaga, Struguraş, Tcacenco, Timoşenco, Tinereţii, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Victoria, Viilor — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 18:00

10. Căuşeni:

str. Frunze Mihail, Ciocana Mică — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 14:00

s. Ştefăneşti — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 13:00

s. Tănătarii Noi, s. Ursoaia Nouă — parţial în intervalul de timp între 13:30 — 17:00

s. Tocuz — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 14:00

11. Ceadâr-Lunga

str. Bugeacului, Molodeojnaia — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

12. Cimişlia:

str. Cimişlia, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrân, Pavel Roşca, Petru Zadnipru — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 16:00

str.27 August, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Ioan Vodă, Ion Creangă, Perciun A. — parţial în intervalul de timp între 10:30 — 16:00

s. Mihailovca: str. Cimişlia, Colhoznicilor, Colhoznicilor, Grădinilor, Iurie Gagarin, Livezilor, Ştefan Vodă — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 16:00

s. Iurievca — partial in intervalul de timp intre 09:30 — 10:30

13. Criuleni:

s. Dubăsarii Vechi — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 17:00

s. Micleşti — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00

14. Hânceşti:

str. Alecu Russo, Ciocârlia, Constantin Stamati, Cucoarelor str-la, Dimitrie Cantemir, Doina, Gavriil Musicescu, Gribova, Iachir Ion, Independenţei, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Mănăstirea Căpriană, Marinescu Alexandru, Mitropolit Varlaam, Necrasov, Petru Rareş, Prof. Ion Dumeniuc, Putna, Şleahul Mereşenilor, Starogo, Ştefan Cel Mare şi Sfânt str-la, Studenţilor, Teilor, Teilor str-la, Tineretului, Tricolorului, Vatra str-la, Viteazul Mihai — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 17:10

s. Bobeica, s. Dahnovici — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Bujor — parţial în intervalul de timp între 09:55 — 17:00

s. Cărpineni: str. Alexandru Donici, Biruinţa, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botanica, Calinina, Ceaikina, Colhoznaea, Cuza Vodă, Davîdov, Dimitrie Cantemir, Eachira, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Leovscaea, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Mihailo Lomonosov, Molodejnaea, Morozova, Nicolae Testemiţeanu, Oleg Coşevoi, Pervomaiscaia, Ştefan Neaga, Ştefan-Vodă, Sverdlov, Tcacenco, Zorile — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

15. Ialoveni:

str. 27 August, Ştefan cel Mare, Cetatea Albă, Chilia, Hotinului, Ialoveni, Veniamin Zarzăre — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 15:30

s. Ruseştii Noi — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 18:00 pentru 4 ore

16. Nisporeni:

str. Alexandru Cel Bun, Industriala, Ion Neculce, Marea Adunare Naţională, Păcii — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 14:00

s. Bălăureşti, s. Zberoaia — parţial în intervalul de timp între 14:30 — 17:00

17. Orhei:

str. Ciobanu Tamara, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Iachir Ioana, Lupu Vasile, Nistreană, Pelivan Ion, Privighetorilor, Roman Tudose, Sadoveanu Mihail, Şoimarul, Stere Constantin, Unirii — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

s. Teleşeu — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

or. Orhei: str. Constantin Brîncuşi, Meşterul Manole, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana, 31 August 1989 — partial in intervalul de timp intre 09:00 — 10:30

s. Mitoc — partial in intervalul de timp intre 11:00 — 12:30

s. Mana — partial in intervalul de timp intre 14:30 — 16:15

18. Străşeni:

or. Bucovăţ: str. Bucovăţ, Dimitrie Cantemir, Fabricinîi, Ion Creangă, Maria Magdalena, Vasile Alecsandri — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 16:00

19. Ştefan Vodă:

s. Carahasani: str. Ciapaev, Cotovscogo, Ion Creangă, Molodiojnaea, Pobeda, Sovetscaea — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:00

s. Volintiri: str. Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Sfântul Gheorghe, Tricolor — parţial în intervalul de timp între 09:35 — 17:00

20. Teleneşti:

s. Bravicea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

s. Brânzenii Vechi — parţial în intervalul de timp între 09:15 — 10:45

s. Zăicani, s. Zăicanii Noi — parţial în intervalul de timp între 14:00 — 15:30

21. Vulcăneşti:

str. Jucovscogo, Molodiojnaea, Nicutova, Oleg Coşevoi, Svetlaia, Vinogradnaea — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 16:15

or. Vulcăneşti: str. Jucovscogo, Molodiojnaia, Oleg Coşevoi, Svetlaia, Vinogradnaia — partial in intervalul de timp intre 09:45 — 16:15

Administrația RED UNION FENOSA își cere scuze pentru eventualele incomodități ce pot fi cauzate clienților de întrerupere în livrarea energiei electrice.

