CHIȘINĂU, 8 feb — Sputnik. Președintele Igor Dodon a anunțat pe pagina sa de facebook că peste 100 de dosare au fost depuse de cei care vor să ocupe funcția de consilier prezidențial pentru diasporă.

"Avem cca. 100 de dosare pentru funcția de consilier prezidențial pe diaspora. În scurt timp vom decide și vă invit să fixăm prioritățile imediate de activitate pe acest domeniu", a declarat șeful statului.

Dodon a făcut această postare pe facebook după ce marți a avut o întrevedere cu membrii reprezentanții diasporei moldovenești din Belgia, care s-a desfășurat la Ambasada Republicii Moldova din Bruxelles.

Din afirmațiile făcute de șeful statului pe pagina sa de facebook, este de înțeles că moldovenii din Belgia, care au venit în număr mare la întâlnire, i-au adresat și întrebări incomode.

"Am dat curs invitației reprezentanților diasporei în Belgia de a ne vedea și a discuta subiectele care îi preocupă. Eu cred că a fost o discuție bună, chiar dacă au fost și persoane care probabil au venit cu alt scop. Sala la ambasada a fost arhiplină. Am încercat să răspund la toate întrebările timp de aproape 2 ore. Mulțumesc tuturor celor care au venit. Vă promit că voi încerca să am astfel de întrevederi oriunde voi merge în afara țării. Este bine ca informația să fie din prima sursă pentru a evita orice interpretări posibile", a mai afirma Igor Dodon.

