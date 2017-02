De unde lua bani Dorin Chirtoacă pentru ca să-și cumpere pâine

CHIȘINĂU, 19 feb – Sputnik. Dorin Chirtoacă a avut doar două locuri de muncă înainte de a fi ales, în anul 2007, primar al municipiului Chișinău.

Până la 29 de ani, când a devenit primar în Chișinău, fiind licențiat în Drept la Universitatea din Bucureşti și Drept European la Universitatea din Sorbona, Chirtoacă a fost angajat la emisiunea de divertisment ”Surprize, Surprize” de la TVR 1, România, pentru început în calitate de simplu redactor și ulterior avansat în funcția de redactor-șef.

Aici el a lucrat din 2001 până în 2003, când revine la Chișinău și ocupă funcția de coordonator de proiect la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Chirtoacă șochează, zece ani a primit salariul fără ca să merite

În vara anului 2007, la alegerile locale generale, Chirtoacă este ales în funcția de primar al municipiului Chișinău, mandat pe care îl va prelungi de două ori.

Venitul pe care l-a obținut Chirtoacă la televiziunea română nu a fost afișat, însă conform declaraţiei de avere pentru anul 2015, Chirtoacă a avut un venit lunar de la locul de muncă la Primăria Chişinău de 162614 lei, sau aproape 14 mii de lei pe lună şi peste 17,3 mii de lei de la Parlament.

Chirtoacă mai are de plătit un credit la o bancă comercială din Moldova în valoare de 315 mii de lei. În schimb lista cu imobilele pe care le deţine Chirtoacă este destul de lungă. Acesta are un teren sub construcţie cu o valoare cadastrală de peste 525,6 mii de lei şi un teren intravilan cu valoarea cadastrală de 300 de mii de lei. Ambele sunt obţinute prin moştenire. De asemenea, Chirtoacă mai are o casă de locuit, un apartament, trei garaje, o anexă gospodărească şi un beci. Casa de locuit are o suprafaţă de 234 metri pătraţi şi a fost obţinută prin moştenire în 2014. Valoarea imobilului indicată la cadastru este de peste 778 de mii de lei. Apartamentul de 72 de metri pătraţi a fost procurat de Chirtoacă în 2015. Valoarea cadastrală a acetuia este de 500 de mii de lei.

Tot în 2014, Chirtoacă primeşte moştenire trei garaje: de 25 metri pătraţi, 21 metri pătraţi şi 16 metri pătraţi. În cele trei garaje, Chirtoacă păstrează două maşini: un BMW şi un Opel Astra.

Primarul Chişinăului mai declară un beci de 12,7 metri pătraţi care are o valoare cadastrală puţin peste 7 mii de lei.

Citiţi, priviţi, ascultaţi Sputnik Moldova în limba maternă — accesaţi aplicaţiile mobile pe Smartphone-uri şi tablete.

Accesaţi aplicaţiile pentru iPhone >>

Accesaţi aplicaţiile pentru Android >>