Întâlnire de gradul zero: ce au pus la cale Dodon, Candu și Filip

CHIȘINĂU, 21 feb – Sputnik. Întrevederea celor trei oficiali a avut loc la Reședința de Stat din Chișinău și a durat aproape două ore. Primul care a ajuns la Reședința de Stat a fost premierul Pavel Filip, urmat de speakerul Andrian Candu și apoi de președintele Igor Dodon.

Discuțiile au avut loc cu ușile închise, iar după încheierea dialogului, Dodon, Candu și Filip au făcut declarații în fața presei.

”Este o primă întrevedere după alegerile prezidențiale. Chiar dacă avem poziții diferite pe mai multe subiecte, aceasta nu înseamnă că instituțiile statului nu trebuie să funcționeze. Astăzi am făcut primul pas împreună pentru a discuta problemele cu care se confruntă cetățenii Moldovei. Am constatat că avem poziții diametral opuse pe unele subiecte. Am discutat și unele subiecte pe care am putea avea poziții comune”, a declarat Dodon.

Patru subiecte au divizat opiniile lui Dodon, pe de o parte, și ale lui Candu și Filip, pe de altă parte. Este vorba despre Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, împuternicirile președintelui țării, așa-numita lege a miliardului, dar și deschiderea Oficiului NATO la Chișinău.

Dodon a reiterat că susține ideea rezilierii Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

”Suntem la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani de încredere a cetățenilor în UE”, a declarat Dodon.

Președintele țării le-a înmânat lui Candu și Filip proiectul memorandumului de colaborare dintre Republica Moldova și Uniunea Euroasitică, pe care intenționează să-l semneze la începutul lui aprilie.

”Nu este în contradicție cu Acordul de Asociere”, a precizat Dodon.

Șeful statului i-a informat pe președintele Parlamentului și premier despre inițiativa sa de modificare a Constituției care prevede schimbarea formei de guvernământ din țară parlamentară în una semi-prezidențială. Dodon a reiterat în cadrul discuției cu Candu și Filip și ideea alegerilor parlamentare anticipate.

Șeful statului i-a informat pe președintele Parlamentului și premier despre inițiativa sa de anulare a ”legii miliardului”.

”Voi insista ca cetățenii să nu plătească nici un leu pentru recuperarea miliardului furat. Sper că acest subiect se va regăsi pe agenda parlamentară. Dacă Parlamentul nu va lua decizia, vom merge pe ideea referendumului”, a declarat Dodon.

Acesta a mai spus că în cadrul discuției s-a arătat total împotriva deschiderii la Chișinău a Oficiului NATO.

”Nu avem nevoie de acest oficiu în RM. Voi pleda pentru închiderea lui. Deschiderea acestui oficiu este o provocare și nu coincide cu interesele naționale ale Republicii Moldova”, a menționat Igor Dodon.

Președintele Parlamentului a salutat discuția de astăzi, precizând că aceasta este importantă pentru activitatea de mai departe a Președinției, Parlamentului și Guvernului.

”Este prima discuție a unor subiecte complexe în acest format. Nu am avut așteptări foarte mari că vom găsi soluții, dar este important să există un schimb de opinii între aceste trei instituții importante ale statului”, a declarat Candu.

Cât privește vectorul extern al Republicii Moldova, spicherul a notat că modelul UE presupune o dezvoltare mai rapidă a Republicii Moldova.

”Acest model ne oferă soluții pentru justiție și stat de drept, educație, protecția socială. Faptul că UE, ca imagine, a fost știrbită de unii guvernanți, vina nu-i aparține UE, ci nouă, care am greșit”, a menționat Candu.

Candu a confirmat că a primit de la Dodon proiectul Memorandumului de cooperare dintre Moldova și Uniunea Euroasitică.

”Vom examina acest acord. Cert este că noi vedem prin integrarea europeană soluții pentru Moldova ca să devină un stat dezvoltat, iar cetățenii ei să aibă o viață mai bună”, a declarat speakerul.

Despre intenția de schimbare a modelului de guvernare a țării, președintele Parlamentului a declarat că ideea este ”inutilă și inoportună”.

”Considerăm că referendumul pentru RM pentru a modificarea Constituției este inutil și inoportun. Modelul de țară parlamentară pentru Moldova este unul potrivit. Avem deja o experiență deloc bună ca țară semi-prezidențială”, a specificat Candu.

Potrivit spicherului, alegerile parlamentare anticipate pentru Moldova sunt inoportune.

”Moldova are nevoie de stabilitate economică și previzibilitate în toate procesele. Alegerile anticipate vor pune în pericol Moldova”, a notat președintele Parlamentului.

Candu s-a referit și la deschiderea Oficiului NATO în Moldova. ”Am încercat să explicăm președintelui că deschiderea Oficiului NATO la Chișinău nu va avea un impact negativ asupra neutralității țării noastre”, a menționat președintele Parlamentului.

Premierul Pavel Filip a adăugat că în ultimul timp partenerii externi ai Moldovei își exprimă îngrijorarea față de unele declarații ale șefului statului.

”Tot mai des sunt îngrijorări din partea partenerilor noștri externi vizavi de unele declarații ale președintelui țării. Dincolo de politică, trebuie să găsim soluții ca opiniile diferite pe care le avem să nu încetinească activitatea Președinției, Parlamentului și Guvernului”, a declarat Filip.

”Dacă nu vom găsi soluții, atunci putem nimeri în situații dificile care ne vor crea probleme. Nu pot spune că am luat decizii astăzi, dar am convenit asupra unor subiecte tehnice, care au un rol important. Noi reprezentăm instituțiile statului nu prin prisma partidului, ci prin prisma instituțiilor pe care le prezentăm”, a continuat șeful Guvernului.

Președintele țării, președintele Parlamentului și premierul au găsit un numitor comun în problema transnistreană. Cei trei s-au înțeles cu privire la crearea unui grup de experți care să reprezinte instituțiile statului și care să vină cu soluții cu privire la apropierea celor două maluri ale Nistrului.

