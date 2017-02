Iarna pleacă din Moldova cu temperaturi de primăvară

CHIȘINĂU, 27 feb – Sputnik. Luna februarie, în Moldova, se încheie cu temperaturi înalte, iar primăvara va începe cu plus 17 grade Celsius, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Astfel, pe parcursul zilei de luni vom avea cer predominant senin, cu maxime termice ziua de plus 9 plus 14 grade. Marți, la fel, precipitații nu se prevăd, iar mercurul din termometre va oscila între 11 și 16 grade cu plus ziua, iar noapte între 0 și plus 5 grade.

În prima zi de primăvară vor cădea ploi slabe în nordul țării, iar în zona de centru și sud va fi cer variabil, fără precipitații. În schimb, pe 1 martie, ziua, se vor înregistra temperaturi de plus 12 plus 17 grade Celsius.

