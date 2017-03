O nouă imagine video cu ninsoarea de primăvară din Moldova

CHIȘINĂU, 16 martie — Sputnik. O nouă înregistrare video cu ninsoarea din această seară de martie a fost făcută în raionul Șoldănești.

Autorul filmulețului surprinde dintr-un automobil căderea abundentă de fulgi mari, care se topesc pe parbrizul mijlocului de transport și formează un strat gros de zăpadă amestecată cu apă.

Joi Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat că la sfârșitul săptămânii ne așteaptă temperaturi reci, care ar putea coborâ sub zero. Valori sub zero grade sunt așteptate în nopțile de sâmbătă spre duminică (pe 18 și 19 martie) și luni spre marți (la începutul săptămânii viitoare), în special în nordul țării. Specialiștii avertizează că temperaturile ar putea să coboare până la —2 grade Celsius. Spre mijlocul săptămânii viitoare vremea se va încălzi brusc, până la valori de +19 grade în sudul țării.

