Chirtoacă șochează din nou: propune o nouă taxă pentru chișinăuieni

CHIȘINĂU, 6 apr – Sputnik. Primarul liberal al Capitalei, Dorin Chirtoacă, susține că parcările cu plată în curțile blocurilor nu se vor face în bază de contract, ci se va achita o taxă în bugetul Primăriei Chișinău.

Edilul susține că parcările cu plată în fața blocurilor ar rezolva neînțelegerile dintre locuitorii acestor case.

”Vecinii între ei se ceartă că nu le ajung locuri de parcare. Unii dintre ei sunt gata să plătească pentru locuri de parcare permanentă. Există o asemenea practică și în Europa”, a declarat Chirtoacă.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь În Chișinău vom plăti pentru parcarea mașinii și în propria ogradă

Potrivit lui, achitarea se va face în bugetul primăriei, pentru că e vorba de parcare rezidențială. Deocamdată, Chirtoacă nu știe în baza căror acte se vor încasa banii de la locatari pentru parcările din fața blocului.

”Nu va fi o relație contractuală. Nu cred că este vorba de contract, se va plăti o taxă la primărie”, a declarat Chirtoacă.

În cazul lipsei unui contract, nu este clar cine va asigura locul de parcare pentru cel care a plătit, atunci când el nu este acasă. Sau cine va debloca accesul spre parcare în cazul în care acesta va fi ocupat de o altă persoană.

Parcările în zonele rezidențiale vor costa 500 de lei de an pentru o mașină, în cazul în care familia are o a doua mașină taxa pentru parcare se ridică la 2500 de lei pe an.

Citiţi, priviţi, ascultaţi Sputnik Moldova în limba maternă — accesaţi aplicaţiile mobile pe Smartphone-uri şi tablete.

Accesaţi aplicaţiile pentru iPhone >>

Accesaţi aplicaţiile pentru Android >>