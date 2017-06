Exclusiv: Ministerul Muncii–vor primi sau nu pensie cetățenii născuți după 1970

CHIȘINĂU, 10 iun – Sputnik. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) a precizat în exclusivitate pentru Sputnik-Moldova că toate acțiunile și măsurile întreprinse până la etapa actuală au fost realizate în scopul asigurării funcționării unui sistem de pensii echitabil și sustenabil financiar pe termen lung, care să garanteze un trai decent beneficiarilor de pensii.

Această concluzie a ministerului a fost formulată ca răspuns la întrebarea adresată de corespondentul Sputnik, care a solicitat o replică argumentată la afirmația unor experți precum că persoanele din Moldova născute după anul 1970 nu vor mai ajunge să beneficieze de pensie.

Potrivit responsabililor de la MMPSF, reforma sistemului de pensionare reprezintă răspunsul necesar la problemele cu care se confruntă și pun în pericol sustenabilitatea financiară și durabilă în timp a sistemului de pensionare.

”În primul rând, nivelul redus al prestațiilor care au dus la neîncrederea cetățenilor în sistemul de pensii, astfel, afectând în mod negativ acoperirea şi conformitatea sistemului. Potrivit recomandărilor internaţionale pentru 30 ani de activitate rata de înlocuire trebuie să constituie circa 40%. Or, în cazul pensiilor pentru limită de vârstă în Republica Moldova, rata de înlocuire reprezintă în mediu doar 26%”, au afirmat sursele.

Totodată, acutizarea crizei demografice şi accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei pun în dificultate durabilitatea sistemului de pensii. Comparativ cu anul 2005, rata îmbătrânirii demografice a crescut de la 13,6% la 16,2%. Conform previziunilor ONU şi Centrului de Cercetări Demografice al Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în 2035 ponderea persoanelor cu vârsta de peste 60 ani poate constitui 25%.

”De asemenea, rata poverii de pensionare, care reprezintă raportul dintre numărul plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale şi numărul beneficiarilor de pensii, înregistrează o tendinţă stabilă de descreştere. Astfel, pentru o funcţionare stabilă a sistemului solidar de pensii Pay As You Go, precum este şi sistemul public de asigurări sociale existent în ţara noastră, este necesară menţinerea raportului dintre numărul contribuabililor şi cel al pensionarilor la nivelul de 4/1-5/1. Dacă în 2003 raportul dintre numărul contribuabililor şi cel al pensionarilor constituia 1,97:1, atunci către anul 2015 acesta s-a redus până la 1,24:1”, au explicat pentru Sputnik responsabilii de la minister.

O altă problemă majoră care are repercusiuni negative asupra sistemului de pensii este economia tenebră.

”Reieșind din problemele și riscurile identificate ale sistemului de pensionare au fost operate un set de amendamente complexe, inovative pentru legislația în domeniu și anume: o formulă nouă de calcul a pensiei, valorizarea venitului asigurat și valorizarea venitului mediu lunar asigurat pentru pensiile pentru limită de vârstă și de dizabilitate aflate în plată, majorarea vârstei de pensionare și a stagiului de cotizare, acordarea pensiei anticipate pentru limită de vârstă, modificarea modalității de stabilire a pensiei minime, unificarea condițiilor și modalității de calcul al pensiilor asigurate pentru unele categorii de cetățeni”, concluzionează specialiștii de la MMPSF.

