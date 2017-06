Testul pe care va trebui să-l susțină orice candidat la funcția de ministru

CHIȘINĂU, 10 iun – Sputnik. Guvernul Republicii Moldova a avizat săptămâna aceasta proiectul de Lege cu privire a Guvern. Documentul este total diferit de vechea lege și vine cu un șir de noutăți.

Printre acestea sunt și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească candidații la funcția de membru al Guvernului.

”Venim cu un element novatoriu. Propunem ca la numirea noilor membri ai Guvernului, candidații obligatoriu trebuie să prezinte cazier de integritate profesională”, a declarat directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan.

De asemenea, poate fi membru al Guvernului persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe: deține cetățenia Republicii Moldova, are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, nu este pus sub ocrotire judiciară, cunoaște limba română, are studii superioare și reputație ireproșabilă.

Se consideră că nu are o reputație ireproșabilă și nu poate fi numită în funcția de membru al Guvernului persoana care are antecedente penale, inclusiv stinse, sau cea care a fost absolvită de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Noua componență a Guvernului Republicii Moldova va fi votată până în luna iulie

În funcția de ministru nu poate fi numită nici persoana care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor și în privința căreia există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate.

Evaluarea corespunderii candidaților la funcția de prim-ministru, de prim-viceprim-ministru, de viceprim-ministru și de ministru se efectuează de Parlament.

Evaluarea corespunderii membrului Guvernului, care urmează a fi desemnat ca prim-ministru interimar se efectuează de către președintele Republicii Moldova.

Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin terțe persoane și cu exercitarea activității, inclusiv în organele de conducere, în cadrul persoanelor juridice de drept privat.

Guvernul Republicii Moldova va fi alcătuit din prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică. Ultimii devin membri ai Guvernului de drept, în baza funcției deținute, conform legii organice aplicabile, și nu necesită a fi incluși în lista Guvernului prezentată Parlamentului în vederea obținerii votului de încredere.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Structura noului Guvern al Republicii Moldova după ce va fi reformat

