A fost încătușat până și finul lui Mihai Poalelungi, președintele CSJ?

CHIȘINĂU, 28 iun — Sputnik. Judecătorul Oleg Melniciuc a dat de belea din cauza jurnaliștilor. Cel puțin, acest lucru îl afirmă șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. După perchezițiile efectuate marți, 27 iunie, la domiciliul magistratului, de unde au ridicat 10 mii de euro, Viorel Morari a spus că urmărirea penală a fost începută pe 7 martie, după ce averea lui Oleg Melniciuc a făcut obiectul unor investigații jurnalistice.

Șeful Procuraturii Anticorupție a afirmat că după ce procurorii au analizat veniturile obținute de magistrat pe cale legală, pe de o parte, și pe de altă parte — proprietățile și cheltuielile pe care le-a avut magistratul. Procurorii au constatat o diferență de peste 700 de mii de lei între bunurile procurate și mijloacele dobândite legal.

„Noi am calculat veniturile lui oficiale în perioada 2014-2016, apoi am calculat cât a cheltuit el în perioada respectivă și am constatat că bănuitul a cheltuit cu peste 700 de mii de lei mai mult decât a câștigat. Totodată sunt bănuieli în privință donaților pe care acesta pe primea aproape în fiecare an de la mama sa pensionară, care nu a declarat niciun venit la fisc", a declarat Viorel Morari pentru deschide.md.

Aceeași publicație precizează că în baza investigației jurnalistice menționate de Viorel Morari, anul trecut a fost pornit un proces penal. Aceasta se referă la blocul locativ de pe strada Hristo Botev 6, din Chișinău, care este construit în prezent pentru magistrații Judecătoriei sectorului Râșcani din Capitală și copiii acestora. În clădirea respectivă s-au ales cu apartamente și chiar spații comerciale mama și câteva rude de-ale lui Oleg Melniciuc.

Pentru îmbogăţire ilicită, legea prevede o amendă de 500 de mii de lei sau până la 15 ani de puşcărie.

Portalul crimemoldova.com scrie că Oleg Melniciuc ar fi finul de cununie al lui Mihai Poalelungi, care este nimeni altul decât preşedintele Curții Supreme de Justiție. Vom menționa că informația respectivă nu poate fi verificată din surse oficiale pentru că relația de naș-fin de cununie nu este înregistrată într-un act oficial. Dar, dacă este adevărat că Mihai Poalelungi este nașul de cununie al lui Oleg Melniciuc, acesta este un argument tare, pe care îl va folosi guvernarea, că lupta cu corupția în Republica Moldova nu este purtată pe criterii politice și că Justiția nu este selectivă, așa cum s-a pretins, mai ales, în cazul lui Vladimir Filat. În special că aceeași presă a scris că președintele Curții Supreme, Mihai Poalelungi, ar fi un apropiat de-a liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.

