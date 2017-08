Jumătate de secol de detenție în cazul copilului de 12 zile vândut de părinți

CHIȘINĂU, 3 aug – Sputnik. Cuplul din Bălţi, care şi-a vândut bebeluşul contra unei sume de doar 100 de euro, a fost condamnat la 15 și, respectiv, 17 ani de închisoare, iar cetățeana germană, de origine kazahă, care a cumpărat copilul a primit 18 ani de detenție. Prin cumul, cele trei persoane au fost condamnate la 50 de ani de închisoare.

Cazul de rezonanţă a avut loc la începutul acestui an, la punctul de trecere Leuşeni-Albiţa, unde poliţiştii de frontieră au reuşit să-i oprească pe doi bărbaţi şi o femeie cu cetăţenie germană care avea în braţe un bebeluş.

Fetiţa avea doar 12 zile, iar actele pe care le deţineau au stârnit suspiciuni. Ancheta a arătat că părinţii copilului au început negocierele încă la sfârşitul anului trecut, pentru a vinde fetiţa imediat după naştere.

Mama copilului care a primit 15 ani de închisoare are 26 de ani, iar tatăl, condamnat la 17 ani de pușcărie, în vârstă de 28 de ani, are antecedente penale şi a fost recent eliberat din închisoare. Cuplul mai are trei copii, iar cel mai mic dintre ei a împlinit un an.