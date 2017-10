Cum va fi vremea în noiembrie. Ne așteaptă temperaturi aproape de vară

CHIȘINĂU, 29 oct – Sputnik. Potrivit prognozelor prezentate de Autoritatea Națională de Meteorologie din România, în luna noiembrie vor fi temperaturi aproape ca vara. În schimb, în decembrie și ianuarie, temperaturile vor fi foarte scăzute. Gerul se va amplifica din decembrie.

În noiembrie, va fi o vreme cu temperaturi mai mari decât cele obișnuite pentru această lună, iar precipitațiile vor fi mai puține în regiunea Moldovei și în sudul Olteniei. În mod normal, în această lună, temperaturile medii sunt de până la 5 —8 grade.

În Republica Moldova noiembrie începe cu temperaturi de până la minus cinci grade noaptea în nordul țării, până la minus patru grade – în centru și minus trei grade Celsius – în sud.

Ziua pe data de 1 noiembrie, temperatura aerului va oscila între plus cinci și plus 10 grade Celsius. Precipitații nu vor cădea.

Pe data de 2 noiembrie, vremea se va încălzi ușor. Noaptea se vor înregistra valori de la minus 2 până la plus 3 grade, iar ziua de la plus 9, plus 14 grade Celsius.