EXCLUSIV. Interviu cu Ion Dron – cine stă în spatele partidului său

Imediat după acest anunț, avocatul a fost învinuit că Partidul ”Mișcarea Politică pentru Drepturile Animalelor” ar fi o clonă a Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, lucru care l-a făcut pe Ion Dron să anunțe că denumirea partidului va fi schimbată, respectiv formațiunea ar urma să poarte denumirea de Partidul Politic pentru Ocrotirea Animalelor din Moldova.

Dle. Dron ați anunțat că doriți înființarea unui partid pentru ocrotirea drepturilor animalelor, un lucru nou pentru Republica Moldova. Vreau să vă întreb cum a apărut această idee și care este scopul dvs. de fapt?



Este nou pentru Republica Moldova, dar nu este o noutate pentru alte țări din lume cum ar fi: Olanda, Germania, Suedia, Cipru, Franța, Spania ș.a. Nu sunt foarte multe partide care apără drepturile animalelor, însă ele există.



De când vă preocupă acest subiect, apărarea drepturilor animalelor? Este o chestiune mai recentă sau aveți de mai înainte această preocupare?



Este o pasiune mai veche pe care nu intenționam să o fac publică fiindcă ținea de intimitatea mea. Eu mă dedic ani de zile, oamenii din anturajul meu mă cunosc, ani la rând am luat câini abandonați de pe lângă magazine, gunoiști și alte locuri și le-am găsit un adăpost Germania.



De ce ați hotărât atunci să creați un partid politic și de ce tocmai acum?



Greșeala mea pe care am hotărât să o repar este că de vreo zece ani încercam în mod individual să găsesc o rezolvare la această problemă de interes comunitar enorm, iar atunci când am luat decizia să fac acest anunț am hotărât să nu o fac de unul singur, ci alături de alți oameni care la fel, sunt preocupați de acest subiect și am reușit să ne unim, suntem șapte oameni. Cei care nu cred acest lucru să găsească conferințele mele de presă de acum 6-7 ani chiar și să se convingă că nu am de curând această pasiune. În 2011 am obținut o hotărâre foarte importantă în instanță, care l-a obligat pe primarul general, Dorin Chirtoacă, să renunțe la eutanasierea câinilor în felul în care o făcea, să respecte unele dispoziții ce țin de capturarea animalelor în stradă fără maltratare, decizii care din păcate nu sunt respectate. Totodată, alături de alte persoane sunt autorul unui proiect de lege pentru modificarea codului penal la capitolul ce ține de includerea în codul penal a unui articol ce prevede pedepsirea penală a cruzimii oamenilor față de animale, deoarece toate statele care ne înconjoară au aceste completări la Codul Penal.



Lucru care nu v-a reușit să înțeleg?



Din păcate, autoritățile nu au înțeles că trebuie să fie respectate și drepturile animalelor, caci sunt ființe vii care suferă la fel ca și omul. Până și Rusia, care nu tinde spre UE, a introdus aceste prevederi în codul penal, iar noi, cei care vrem să introducem și în Constituție că mergem spre Uniunea Europeană, refuzăm să facem acest lucru. Alături de alte persoane am colectat și prezentat la Ministerul Justiției 15 mii de semnături în susținerea acestui proiect, însă până astăzi stă acest proiect la Ministerul Justiției și este deranjant felul cum am fost primiți acolo, au vrut statistici — de ce dorim această modificare penală, chestiune ce ține de competența Ministerului Justiției și nu de atribuțiile noastre, căci noi nu avem acces la asemenea date statistice.



De ce ați hotărât să veniți pe platformă politică și să pledați pentru drepturile animalelor de la tribuna unei mișcări politice?

Fiindcă nu mai vrem să stăm pe sub peretele Ministerului Justiției, primăriilor, Parlamentului, vrem să fim acolo. Atunci când vorbim despre drepturile animalelor, vorbim și despre siguranța noastră când ieșim pe stradă sau ne lăsăm copii în curtea blocului. Apărarea drepturilor animalelor înseamnă și siguranță alimentară, imașurile sunt pline cu pesticide, ne alimentăm cu produse de calitate proastă și ne mai întrebăm de ce avem copii care la vârsta de cinci — șase ani suferă de cancer. Noi verificăm calitatea cărnii, a unui salam la raft, dacă nu a depășit termenul de valabilitate, dar nu ne punem problema să vedem care este calitatea acesteia până a ajunge în comerț, dacă acele animale au fost hrănite cu antibiotice, steroide, anabolizante pentru a crește cât mai mari. Din păcate, noi nu avem cercetări în acest domeniu, cum această carne crescută ne afectează sănătatea. Asta înseamnă respectarea drepturilor animalelor.



Ați fost învinuit că sunteți o clonă a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Cum comentați aceste acuzații?



Îmi pare rău că mă desconsideră aceste persoane, întrucât dacă aș fi avut așa planuri găseam o soluție mai inteligentă decât să vin cu această abreviere. Ideea denumirii partidului a venit de la declarația universală a dreptului animalelor și am vrut ca în denumirea partidului să avem aceste abrevieri pentru a fi și un mesaj, să fie clar scopul. Replica mea este următoarea: clonă este Partidul Platforma Demnitate și Adevăr care a fost înregistrat în 2013, însă în 2011 a fost înregistrat Partidul Democrația Acasă — ei sunt deținătorii autentici a PPDA și nu Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Noi nu eram PPDA, ci PPMDA (Partidul Politic Mișcarea pentru Drepturile Animalelor). Pentru a pune punct acestor discuții inutile am depus la Ministerul Justiției o cerere prin care am solicitat o altă denumire. Este vorba de Partidul pentru Ocrotirea Drepturilor Animalelor (POAM) pentru a le spune oamenilor de bună credință care de fapt a fost scopul nostru.



Cine stă în spatele Partidului pentru Ocrotirea Drepturilor Animalelor?



În spatele meu stă familia mea care mi-a permis să fac acest pas, întrucât toate acuzațiile care vor veni spre mine îmi vor afecta și familia mea. Eu mi-am cerut voie de la membrii familiei mele să fac acest pas, ei stau în spatele meu fiindcă ei trăiesc aceste valori ca și mine. Nu avem în spate clanuri oligarhice sau de alt gen. Noi suntem un partid fără bani, dar avem dorință de a schimba lucrurile.

Autor: Tatiana Cebotari