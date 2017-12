Cum e să fii mamă de gemeni. Când le-am adus pe lume erau cât palma de mari

Interviu cu Tatiana Barancea-Focșa, mamă de gemeni

Cristina Bumbu-Dănuță, pentru Sputnik Moldova

Care a fost prima reacție când ai aflat că vei fi mămică de gemeni? Îți mai amintești momentul? Cum s-a întâmplat?

Nu am aflat din prima că voi avea o sarcină gemelară. La prima ecografie mi s-a spus ca am doar un bebeluș în burtică. Apoi medicul care îmi supraveghea sarcina mi-a zis că ar putea exista anumite probleme, că fătul ar fi prea mare pentru termenul de sarcină încă mic. Când eram în a 16-a săptămână de sarcină am mers iar la ecograf. În acel moment am fost întrebată dacă în familie avem gemeni, am răspuns da, deoarece soțul meu are un frate geamăn. În clipa următoare am auzit vestea cea mare "Felicitări! Aveți gemeni". Am trăit emoții extraordinare în acele momente, am plâns de fericire, nu puteam încă să conștientizez că este adevărat. Am ieșit din cabinetul medicului plângând în hohote, mi-am sunat soțul imediat. Prima mea întrebare a fost: "Cum e posibil? Unde să încapă în mine tocmai doi copii?" El a reacționat foarte calm, de parcă ar fi fost pregătit pentru o astfel de noutate. M-a liniștit și pe mine și mi-a zis: "E bine că sunt doi!" Câteva zile încă am trăit sentimentul de nesiguranță, aveam dubii, de aceea am mai făcut o ecografie. Rezultatul era același, băteau două inimioare. Atunci am realizat ce dar am primit de la Dumnezeu, eram în al nouălea cer de fericire.

© Photo: Arhivă personală Fiicele Tatianei Barancea-Focsa

Cum a fost perioada sarcinii? Care au fost cele mai mari provocări?

Sarcina a fost una extraordinar de ușoară, nu aveam practic deloc greață, amețeli și pofte, de care am auzit de la alte gravide. Cel mai greu a fost atunci când a crescut burta. Mă deplasam mai greu, iar noaptea era complicat să găsesc o poziție în care aș fi dormit confortabil.

Cum a fost nașterea? Unde ai născut? Ai rămas mulțumită de serviciile medicale?

Ajungând la 32 de săptămâni de sarcină, am decis să-mi caut un medic care să îmi monitorizeze sarcina până la momentul nașterii. În clinica din orașul Ialoveni nu erau condiții pentru a naște gemeni. Am decis să caut un medic din Chișinău. Întâmplător, am găsit câteva recenzii foarte bune despre domnul Vadim Scarlat, am luat telefonul și am sunat. Nu am dat greș. A fost alegerea corectă, e un medic extraordinar. La 34 de săptămâni de sarcină, din cauza unor probleme și riscuri, medicii au decis că e bine să nasc prin cezariană. Pe 6 ianuarie 2014 am adus pe lume două prințese, erau cât palma de mari. Una cântarea 950 de grame, iar alta un kilogram și 850 de grame. Cu multa răbdare și grijă au crescut două minuni, care în curând fac patru ani.

Este adevărat că în primele zile, chiar mama își poate confunda copiii (gemenii între ei)?

În cazul nostru, din cauza greutății pe care o aveau fetițele, diferența era vizibilă.

Ce nume ai ales pentru fetițele tale și de ce?

Fetele aveau două zile atunci când am decis ce nume vor purta. Încă din perioada sarcinii știam ca una se va numi Camelia, iar cealaltă în fiecare zi primea alt nume. După ce le-am născut, am decis eu să pun numele unei fetite, iar soțul celeilalte. Eu am zis Camelia, iar soțul-Andreea. În sala de reanimare, acolo unde se aflau fetițele, am decis că cea mai micuța va fi Camelia, iar cea mai mare Andreea. Așa și au rămas.

© Photo: Arhivă personală Fiicele Tatianei Barancea-Focsa

Cine ți-a fost alături în primul an, atunci când, se spune că nopțile pentru mămicile noi născuților sunt albe, adică nu dorm mai deloc?

Încă din primele zile, mama mea a fost alături de mine, cred că fără ea nu rezistam prea mult. Primele două luni au fost cele mai grele, o luna și jumătate am stat doar în spital, timp în care fetițele au adăugat în greutate. Când eu aveam nevoie de odihna bunica le hrănea, schimba și supraveghea. Suntem norocoși că avem o astfel de bunică, chiar atunci când fetele au mai crescut, uneori le ducem la bunei pentru câteva zile, timp în care încerc și eu să mă odihnesc. Acum îi ducem dorul, pentru că e departe.

Cum a fost prima zi la grădiniță? Cât de greu sau ușor a fost să le pregătești pentru acest mare eveniment?

La început a fost cam greu, ele fiind dependente de mine. Acum sunt fete mari, foarte cuminți și ascultătoare. Deja au reușit și engleză să învețe un pic. La matineul pe care l-am avut de curând, au cântat în două limbi (engleza și irlandeză). Ele se au una pe alta la grădiniță și asta le face mai ușoară aflarea lor acolo. Sunt foarte mândră de ele, sunt două minuni, care cântă ziulica întreagă, dansează și ne fac viața mai colorată.

Ai fi gata să mai devii o dată mămică de gemeni?

Of! Când mă gândesc să mai nasc încă odată gemeni, mă cuprinde o frică mai mare decât prima oară. Cunosc toate etapele, care nu sunt deloc ușoare. Dar nici nu îmi pot imagina cum ar fi sa nasc doar un copil. Soțul visează la doi băieți.

Ce sfat ai pentru viitoarele mămici care urmează să nască gemeni?

A fi mama de gemeni e ceva extraordinar de frumos, dar în același timp te poți confrunta cu diferite situații destul de dificile în creșterea lor. Majoritatea gemenilor se nasc înainte de termen și au o greutate foarte mică. De aceea ar fi bine sa îți alegi un medic în care să ai încredere, pe care îl poți suna în orice moment în cazul în care apar diferite probleme legate de sarcină. Un sfat pentru mămicile care nasc prematur este să nu intre în panică, pentru că ființele astea mici și fragile sunt niște luptători adevărați. Uneori ating înălțimi, pe care nici nu ni le-am fi imaginat. Un alt sfat ar fi ca să avem pe cineva mereu alături, chiar și în spital dacă suntem nevoiți să stăm până bebelușii prind la puteri și au kilogramele necesare. Pentru că nu numai moral, dar și fizic avem nevoie de o putere de superfemeie (care se epuizează rapid). O mămică liniștită și odihnită e succesul unor bebeluși la fel de liniștiți și sănătoși.

© Photo: Arhivă personală Tatiana Barancea-Focsa

După plecarea din maternitate ar fi bine să ne organizăm eficient timpul. Trebuie să mănânce, să se plimbe și să doarmă la aceeași ora în fiecare zi, în acest mod ne vom putea și noi programa odihna, care este indispensabilă. În caz contrar, totul ar putea deveni un haos, iar din cauza oboselii, poți încurca pe cine ai hrănit sau schimbat. Majoritatea mămicilor țin gemenii încă din primele săptămâni în pătuțuri diferite, din propria experiență, pot să zic "nu este eficientă". Atunci când fetele mele dormeau una lingă alta, erau mai liniștite, pentru că și în burta au împărțit același spațiu. Desigur odată cu creșterea lor, fiecare trebuie să aibă spațiul său. Gemenii chiar dacă par la fel pentru cei din jur, ei sunt ființe total diferite, de aceea e bine să-i învățăm sa fie independenți, să nu poarte haine la fel sa aibă interese și dorințe diferite .

În cazul meu nu am reușit, gemenele mele își doresc ca toate lucrurile din jurul lor să fie înmulțite cu doi. Cred că au asta în sânge, sau poate am greșit eu undeva.

Soțul fiind din gemeni, încă de când erau fetele mici îmi zicea că el niciodată nu le va îmbracă la fel, așa cum a fost el și fratele lui. Cred că dorința de a fi independent apare odată cu vârsta. Daca nu reușești când sunt mici, posibil când vor crește lucrurile se vor schimba.

Un alt sfat este legat de cheltuieli. Familiile care așteaptă gemeni trebuie sa fie pregătite financiar, pentru că doi bebeluși în casă înseamnă totul înmulțit la doi (pampers, lapte praf, cărucior pentru gemeni, pat pentru gemeni, haine și multe altele).

Mulțumesc!