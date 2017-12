Ce este anemia și care sunt primele simptome. Interviu cu medicul Nona Roșca

Ce este anemia și care sunt primele simptome care indică prezența anemiei la un om?

Anemia se poate defini ca un deficit al globulelor roșii în sânge. Cel mai frecvent se întâlnește deficitul de hemoglobină în rezultatul scăderii cantității de fier în organism.

Ce rol are hemoglobina în organism?

Hemoglobina are rolul de a transporta oxigenul la toate țesuturile și organele din corpul uman. Deci, are un rol foarte important pentru o bună funcționare a tuturor organelor.

Care sunt cauzele apariției anemiei?

Cauzele apariției anemiei sunt mai multe. De exemplu: alăptarea și sarcina, perioada de creștere intensă la copii, îndeosebi în perioada adolescenței. O altă cauză este pierderea unei cantități mari de sânge. Aici putem vorbi despre distrugerea excesivă a globulelor roșii. în acest caz este vorba de un tip special de anemie — numită anemie hemolitică. Încă o cauză este insuficiența de fier în alimentele pe care le consumăm, adică o alimentație precară. Anemia mai este cauzată și de tulburarea absorbției fierului de către organism în urma unor boli cronice a intestinelor.Da, alimentația are un rol foarte important în menținerea sănătății. Printr-o alimentație corectă putem remedia anemia. Când este vorba de tratament, aici este nevoie de un complex de măsuri suplimentare, adică luând anumite preparate la indicația medicului. Alimentația trebuie să fie diversă, echilibrată și sănătoasă. Din alimentele care conțin mult fier putem evidenția carnea, peștele, ouăle, fasolea, mazărea și fructele uscate.Da, desigur. Anemia are trei stadii de dezvoltare. Prima — valorile hemoglobinei sunt 110-120, în funcție de vârstă, a doua — de la 90-71, iar a treia mai puțin de 70 grame.Complicațiile sunt diferite. De la cele mai simple până la foarte grave. Începând cu îmbolnăviri frecvente la copii, imunodeficiențe secundare, scăderea capacității cognitive la copii, scăderea capacității de muncă la maturi și până la maladii foarte grave a sistemului cardiovascular. De exemplu: accident vascular și demență foarte precoce. Aceste complicații sunt legate de oxigenarea scăzută a țesuturilor și evident că suferă toate organele.Prevenirea anemiei se face prin profilaxia primară și secundară. Este nevoie de a duce în primul rând un mod sănătos de viață, însă putem preveni apariția anemiei luând fier bivalent, câte o doză sau două pe săptămână, în special acest lucru trebuie să îl facă persoanele din grupul de risc precum ar fi copiii în perioada de creștere, femeile gravide sau mamele în perioada alăptării.Dacă e să vorbim despre metodele de profilaxie după tratarea anemiei, aici e nevoie de administrarea preparatelor de fier pentru a suplini rezervele fierului în organism. Acest lucru se face până la șase luni sau chiar mai mult după tratarea anemiei.Sunt mai multe riscuri și destul de grave în sarcină. Atât cât privește sănătatea copilului, cât și cea a mamei. Începând cu anemia care se poate dezvolta la copil în primul an de viață până la hipoxia intrauterină a copilului cu retard în dezvoltare. Un alt risc este insuficiența fetoplacentară cronică cu retardul intrauterin în dezvoltare. Hipotrofia fătului, naștere prematură, greutatea mică a copilului la momentul nașterii sau chiar moarte fetală.Da. Dacă mama în timpul sarcinii suferă de anemie respectiv există o mare probabilitate că și copilul în primul an de viață va suferi de anemie. El se naște cu un deficit latent de fier în organism. Luând în considerație că este o perioadă de creștere ea se va agrava. Deficitul acesta se va manifesta prin anemie și celelalte complicații pe care deja am menționat.

Da. Cauzele copiii au o nevoie mai mare de fie pentru a se dezvolta, organismul lor are nevoie de fier, pe când la maturi anemia apare atunci când pierd o anumită cantitate de sânge sau dacă suferă de anumite boli cronice. De asemenea, la copii această boală se manifestă mai mult din cauza unei alimentații nesănătoase.

Cum afectează anemia dezvoltarea copilului?

Este vorba de imunodeficiență, la copil este afectată capacitatea cognitivă, el se îmbolnăvește mai frecvent.

Și dacă vorbim despre simptome, care sunt acestea în cazurile copiilor?

În general anemia se manifestă prin două forme — anemică care se explică printr-o slăbiciune, dispnee la efort, tahicardie și paliditate.

Și sindromul sideropenic se manifestă prin pielea uscată, unghii fragile, căderea părului, uscăciune în gură, stomatita, gusturi și mirosuri neplăcute. La copii și femeile gravide foarte des întâlnim acest simptom — gusturi și mirosuri stranii.

Dumneavoastră vorbiți despre aceste simptome: amețeli, slăbiciune, paliditate însă vreau să vă întreb dacă acestea ar putea fi semne că suferim de alte boli.

Da, aceste sunt simptome generale. În acest caz se pune diagnosticul în baza unei analize a sângelui.

Din câte cunosc cea mai întâlnită anemie este anemia feriprivă, asociată cu lipsa de fier. Există și alte tipuri de anemii?

Da. Cea mai frecventă într-adevăr este anemia feriprivă. Un alt tip de anemie este B12 deficitară și de deficit de acid folic. Alt tip de anemie este cea hemolitică și este vorba de distrugere intensă a globulilor.

Putem cumva diferenția aceste tipuri de anemie prin simptome?

Prin simptome nu. Prin analiza sângelui — da.

Metodele naturiste, cât de eficiente sunt ele în tratarea anemiei și care sunt cele mai eficiente, dacă ne puteți da câteva exemple?

Profilaxia se poate face prin alimentație corectă. Când este vorba de tratament, atunci avem nevoie și de administrarea suplimentelor de fier.

Aici putem numi câteva alimente care conțin o cantitate mare de fier — acestea sunt: sfecla roșie, spanacul, soia, migdalele. Un rol mare are mierea de albine, dar acestea trebuie incluse într-un regim de bază echilibrat și bine gândit.