Igor Dodon, întrevederi importante la New York

CHIȘINĂU, 26 sept – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, întreprinde o vizită de o săptămână la New York unde participă la Adunarea Generală ONU. În marja acestui eveniment, șeful statului are mai multe întrevederi cu lideri din străinătate și reprezentanți ai conducerii americane, cu influente organizații evreiești și cercuri de afaceri. Igor Dodon s-a întâlnit deja cu omologul său leton, Egil Levits, cu liderul kazah Kasîm-Jomart Tokaev.

De asemenea, el a avut o întrevedere cu președintele Forumului Economic Mondial, Børge Brende, în cadrul căreia a subliniat interesul Republicii Moldova pentru cooperarea cu această organizație influentă, în domenii de interes precum dezvoltarea umană, schimbările climaterice etc.

În cadrul vizitei de lucru la New York, președintele Igor Dodon s-a întâlnit și cu reprezentanții organizațiilor evreiești precum Comitetul American Evreiesc, Congresul Evreiesc Mondial, Liga Anti-Defăimare, Bnai Brith și Coaliția Națională în Susținerea Evreilor Eurasiatici, discutând despre relația Moldovei cu acestea și cu statul Israel.

Tot în marja Adunării Generale a ONU, Dodon a avut o întrevedere cu Președintele României, Klaus Iohannis”, cei doi lideri subliniind caracterul strategic al cooperării dintre cele două țări. România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova, a menționat Dodon.

În cadrul întrevederii de la New Yorc cu Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, șeful statului s-a referit inclusiv la modul în care se desfășoară construcția stadionului de la Comrat, partea turcă dând asigurări că lucrările vor fi efectuate în termenii stabiliți.

Președintele Dodon a rostit aseară un discurs în cadrul Forumului Politic la nivel înalt privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. El a vorbit despre situația politica internă și externă a țării noastre, precum și despre perspectivele reglementării conflictului transnistrean.