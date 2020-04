Parcul "Dendrariu" este în ”carantină”, însă nu și natura de aici: Ce fac acum angajații

Unul din cele mai vizitate locuri din Chișinău, Parcul "Dendrariu" și-a închis porțile pentru locuitorii Chișinăului încă în data de 14 martie. În acest an, florile și copacii înfloriți bucură doar ochii angajaților care continuă să muncească.

CHIȘINĂU, 24 apr. – Sputnik. Parcul "Dendrariu" este unul din locurile preferate de locuitorii Capitalei pentru plimbări și meditații. Oamenii mergeau în parc pentru a admira florile, varietatea de plante, iar primăvara, în special, copacii de magnolii, sacura și liliacul. Din cauza carantinei, porțile parcului sunt închise pentru toți vizitatorii, iar acces au doar muncitorii care mai continuă să vină la serviciu. Directorul parcului, Ion Uzun, a declarat pentru Sputnik Moldova, că sunt luate toate măsurile pentru protecția angajaților, iar din fericire, până acum, nu au avut înregistrat niciun caz de COVID-19 în rândul acestora.

© Photo : Ion Uzun Parcul “Dendrariu”

"Din start ne-am conformat deciziei autorităților. Am anunțat angajații că ne închidem pentru o perioadă nedeterminată. Din cei 65 de angajați, doar 35 continuă să muncească. Sunt respectate toate măsurile de protecție. Lucrătorii noștri sunt asigurați cu măști, mănuși, echipamente speciale și dezinfectant. Ne bucurăm că și oamenii au înțeles pericolul coronavirusului și nu mai sar gardurile parcului ca să se plimbe", a spus Ion Uzun.

© Photo : Ion Uzun Parcul “Dendrariu”

Deși nu sunt vizitatori, muncitorii au foarte mult de lucru în această perioadă. Directorul Ion Uzun este optimist și spune că a început să le pregătească surprize vizitatorilor.

"Efectuăm numeroase lucrări de îngrijire și curățare a copacilor uscați, udăm și cosim gazonul. Acum avem posibilitate să sădim diverse plante. Noi suntem optimiști și sperăm să trecem cu bine peste pandemie. Chiar acum pregătim o expoziție de conifere. Am adus specii noi din Italia și Polonia. Sperăm foarte mult să bucurăm ochii și inimile oamenilor", a menționat directorul parcului.

© Photo : Ion Uzun Parcul “Dendrariu”

Ion Uzun a mai povestit că nu doar omenirea suferă în această perioadă, ci și natura. Multe din plantele parcului au înghețat la începutul primăverii.

"Niciodată nu am avut așa situație ca liliacul, magnoliile și sacura să sufere atât de mult. Natura probabil se răzbună pe noi și ne dă de știre că ceva nu facem corect. Noi am învățat doar să ne folosim de ea, dar să nu dăm nimic înapoi", a mai spus directorul parcului.

© Photo : Ion Uzun Parcul “Dendrariu”

Ion Uzun a mai menționat că întreprinderea a ratat multe venituri, însă nu se există deocamdată o cifră concretă, până când nu se va termina pandemia.

"Avem și noi pierderi evident. Cu acești bani pe care i-am ratat am fi putut cumpăra tehnică specială sau am fi putut instala un sistem de irigare modern la plantația de conifere, dar așa, ne descurcăm cum putem. Cei care aveau abonamente pentru un an înainte, sigur că le vom prelungi perioada de vizite", a concluzionat Ion Uzun.

© Photo : Ion Uzun Parcul “Dendrariu”

Parcul "Dendrariu" fost fondat în 1 973 pe locul fostei Grădini Botanice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La început a avut o suprafaţă de 73 de hectare, iar în prezent aceasta este de 77 de hectare. Este situat în partea de vest a Chişinăului, în valea râulețului Durleşti. La Dendrariu sunt mai mult de o mie de tipuri şi forme de plante. Colecţia de conifere numără mai mult de 50 de denumiri din zone floristice din diverse țări.

