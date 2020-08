În exclusivitate pentru Sputnik: Militarii moldoveni în Kosovo despre riscurile misiunii

CHIȘINĂU, 22 aug - Sputnik. La mijlocul lunii iulie a anului curent patruzeci şi unu de militari moldoveni au urcat în avion, destinaţia finală fiind teatrul de operaţiuni KFOR din Kosovo.

Ei desfăşoară misiuni de menţinere a păcii în regiune. În fruntea efectivului se află locotenent-colonelul Veaceslav Corcodel. Comandantul este pentru a doua oară în Kosovo, tot el fiind prezent şi în primul contingent al Republicii Moldova, în anul 2014.

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu Veaceslav Corcodel, locotenent-colonel

„Pe mine personal mă ajută foarte mult colaborarea cu alţi colegi, din alte ţări. Şi, pentru efectiv, în general, interacţiunea cu alţi militari din contingent este un bun schimb de experienţă, iar deprinderile pot fi folosite şi în viaţa cotidiană”, susţine Veaceslav Corcodel.

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu Veaceslav Corcodel, locotenent-colonel

Comandantul, cu o experienţă militară de peste 20 de ani, spune că, aflându-se departe de casă, învață lucruri pe care nu obișnuia să le facă înainte.

„Când eşti căsătorit, iar aici eşti singur, într-un colectiv de bărbaţi, începi să faci şi unele treburi de rutină, pentru că soţia nu mai este alături”, spune zâmbind locotenent-colonelul Corcodel.

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu Contingentul KFOR-13 în Kosovo

Potrivit acestuia, activitatea militarilor moldoveni începe, în fiecare zi, la ora 6:00 dimineaţa. După micul dejun, care în acest an este servit de către efectiv în camere, din cauza restricţiilor legate de pandemia de COVID-19, ofiţerii sunt dislocaţi cu diferite sarcini.

„Mi-am văzut fetiţa nou născută câteva clipe, apoi am plecat în misiune”

Locţiitorul comandantului efectivului de genişti Mihail Josan îşi aminteşte cu nostalgie de momentul plecării. Cea de-a doua misiune în Kosovo a coincis cu naşterea copilului.

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu Mihail Josan, căpitan

„Până la plecare, noi am stat în autoizolare timp de două săptămâni. Chiar în prima zi soţia a născut, iar eu am văzut bebeluşul doar în poze. O singură dată, preţ de câteva minute, am avut ocazia, pe viu, să-mi văd copilul. Când voi reveni, fetiţa va avea deja 6 luni. Mi-aş fi dorit să fiu alături, dar decizia de a pleca a fost luată împreună cu familia”, declară căpitanul Josan.

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu Contingentul KFOR-13 în Kosovo

Tot el se numără şi printre geniştii moldoveni implicaţi în operaţiuni. Misiunea lor este cea de cercetare a terenului, în special, a celui destinat pistelor pentru aterizarea elicopterelor, precum şi patrularea teritoriului dintre Kosovo şi Serbia. În cazuri excepţionale, geniştii moldoveni participă şi la misiuni de deminare.

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu Contingentul KFOR-13 în Kosovo

După cum afirmă căpitanul Josan, în 2018 operaţiunea a fost mai dificilă.

„Prima dată m-am aflat în misiune pe muntele Mokra Gora. Distrugeam obiecte explozive care erau foarte sensibile şi trebuia să lucrăm atent. Nu au fost incidente. Dacă îţi cunoşti munca, nu există probleme în desfăşurarea misiunii”, declară Mihail Josan.

„Pregătirea fizică este foarte importantă în astfel de misiuni”

Misiunea din Kosovo este prima experienţă şi pentru căpitatul Vladislav Godorojea, comandantul plutonului.

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu Vladislav Godorojea, căpitan

El spune că pentru a participa în astfel de misiuni este absolut necesară o pregătire fizică bună. Propunerea de a face parte din efectivul moldovenesc a acceptat-o fără ezitare.

„Este necesar să fii pregătit fizic pentru a rezista. De asemenea, este important să cunoşti şi regulamentele, dar şi să ai un nivel bun de cunoaştere a limbii engleze. Am crezut că va fi mai greu, dar orice misiune poate fi îndeplinită dacă este dorinţă şi o atitudine conştiincioasă”, ne spune căpitanul Godorojea.

Şi în cazul acestui militar, soţia l-a susţinut în decizia de a pleca. Vorbesc la telefon aproape în fiecare zi, doar că, spune Josan îi „lipseşte, totuşi, bucătăria moldovenească.”

Dorul de bucatele de acasă îl macină și pe sergentul de clasa a treia, puşcaşul Gheorghii Sprincean. Acesta se afla în cea de-a doua misiune în Kosovo.

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu Vladislav Godorojea, căpitan

„Funcţia de puşcaş presupune operaţiuni alături de plutonul de infanterie. Avem misiuni de pază a bazei militare, precum şi paza mănăstirii Decane. Totodată, participăm la exerciţii care presupun dezvoltarea capacităţilor de intervenţie în cazul dispersării mulţimii”, susţine Sprincean.

Potrivit acestuia, schimbul de experienţă dintre ei şi colegii din alte ţări este binevenit. Cât despre operaţiunea din Kosovo, Sprincean declară că este destul de riscant, dar incidente majore nu au avut loc. „Majoritatea dintre noi îşi cunoaște foarte bine meseria, astfel, evităm situaţiile mai puţin plăcute”.

În Moldova îl aşteaptă soţia şi copilul. Militarul afirmă că băiatul său, cel mai probabil, îi va călca pe urme.

„Soţiile noastre sunt mai puternice decât noi - militarii”

Mihail Coşneanu, locotenent-major, comandant de secţie, grupa a III-a, pluton de infanterie, consideră că soțiile celor aflați în misiune sunt și mai puternice decât militarii.

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu Mihail Coşneanu, locotenent-major

„De la începutul misiunii în Kosovo am avut parte de antrenamente privind dispersarea mulţimii şi firephobia, iar săptămâna trecută am revenit din serviciul de pază al mănăstirii Decane”, afirmă militarul.

„Despărţinea este dificilă, doar că pentru un militar este o onoare să poată servi Armatei Naţionale în misiuni internaţionale, iar eu am fost susţinut întotdeauna de soţia mea”, mai spune Coşneanu.

Kosovo l-a impresionat prin frumuseţea sa şi localnicii paşnici. Afirmă că, va reveni şi pentru a doua oară în regiune.

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu Contingentul KFOR-13 în Kosovo

Contingentul KFOR-13, compus din 41 de militari profesionişti, a plecat în Kosovo în luna iulie a anului curent. Acesta este dislocat în localitatea Pech și face parte din Comandamentul Regional-Vest.

Pe parcursul primei luni, ofiţerii, sergenții și soldații moldoveni au fost instruiţi de colegii lor din alte țări la capitolul controlul mulțimii, precum și conducerea tehnicii militare din dotarea trupelor străine, inclusiv vehicule de tip VM-90.

Misiunea se desfăşoară cu respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva COVID-19. Până în acest moment nu s-a înregistrat niciun caz de infectare în rândul militarilor.

