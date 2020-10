Exclusiv Sputnik: Detalii din culisele instruirii ofiţerilor moldoveni de informaţii

„Obiecte interzise sau care pot înregistra aveţi?” - astfel am fost întâmpinaţi în locul unde oamenii obişnuiţi nu au acces, iar jurnaliştii care au păşit acest prag pot fi număraţi pe degete.

Corespondentul Sputnik Moldova a reuşit să viziteze Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan Întemeietorul Moldovei” - locul unde sunt instruiţi şi antrenaţi ofiţerii moldoveni de intelligence.

Clădirea Institutului se află departe de ochii chişinăuenilor. Cei care cunosc locaţia nu se dau în vânt să o arate cu degetul. Este un loc strategic al Serviciului de Informaţii şi Securitate.

După solicitarea de a realiza interviul cu rectorul instituţiei am fost surprinşi să primim un răspuns pozitiv, cu ora stabilită, chiar a doua zi.

La intrare am fost întâmpinaţi de unul dintre angajaţi. Au urmat verificările de rigoare, obişnuite de altfel în asemenea instituţii.

Următoarea persoana de pe hol era chiar cea la care am venit - rectorul Institutului, Vitalie Sîli.

Colonel al Serviciului de Informaţii şi Securitate, Vitalie Sîli activează în acest domeniu de peste 20 de ani. În fruntea instituţiei respective se află din luna decembrie a anului trecut.

„În cadrul Institutului sunt din anul 2008. Până a fi rector am deţinut şi alte funcţii aici. Nu ştiu când a fost mai greu. Permanent încerc să privesc lucrurile din perspectivă pozitivă, studiez și identific oportunități care anterior le consideram mai puțin importante. Oricum, întotdeauna am considerat și rămân a fi ferm convins că valoarea umană, atât în colectivul INIS, cât și în societatea noastră, are importanță primordială”, spune rectorul.

„Nu ştiam că urma să activez în cadrul SIS”

„În cazul meu a fost, mai curând, o circumstanţă favorabilă. Eu de mic îmi doream o carieră de militar. La un moment dat, de mine s-a apropriat o persoană şi m-a întrebat cum văd eu să „Servesc Patriei”.

La momentul respectiv nici nu bănuiam unde urmează să fiu încadrat și nici obligațiile funcționale ce urmează să le îndeplinesc”, ne povesteşte colonelul Sîli.

A acceptat provocarea, iar în scurt timp a ajuns în rândul ofiţerilor de informaţii. Acum el este şi unul dintre membrii Consiliului Ştiinţific al Centrului Antitero al ţărilor CSI.

El însuși a urmat pregătirea profesională în cadrul instituţiei pe care o conduce acum.

În timpul interviului, Vitalie Sîli a pomenit de câteva ori cuvântul „mentorul meu”. Din motive lesne de înţeles nu am făcut precizări despre acest om. S-a simţit însă faptul că fostul student, acum deja rector, a învăţat multe de la această persoană.

„Mentorul meu întotdeauna spunea – sarcina de bază în formarea unui ofiţer de informaţii este spiritul de profesionalism şi, cel mai important, aprecierea valorilor umane.”

„A fi ofiţer de informaţii este un mod de viaţă”

Institutul de Informaţii şi Securitate a fost format în anul 1992. De atunci, au fost peste 10 promoţii de absolvenţi.

Cei care îşi doresc să ajungă în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate nu trebuie să depăşească vârsta de 40 de ani. Şi acesta este cel mai neînsemnat criteriu. Până la angajare, urmează o cale destul de lungă. Doritorii trebuie să aibă o pregătire fizică de indiviat. Obligatoriu sunt supuşi verificărilor de securitate, precum şi poligrafului. Abia după aceasta, urmează să înceapă, de facto, studiile în cadrul Institutului. Doar că, ajunşi în băncile acestei instituţii, nimic nu le garantează faptul că o vor absolvi cu brio.

„Eu de fiecare dată le spun studenţilor că, dacă aţi ajuns până aici, înseamnă că aţi reuşit să demonstraţi că sunteţi mai buni decât alţii. Dar numai după ce veţi finaliza studiile cu succes meritaţi să fiţi ofiţeri de informaţii”, afirmă rectorul.

Studiile durează un an. Prima testare are loc după primele două luni. Cei care nu fac faţă sunt eliminaţi. Vitalie Sîli ne spune că rareori se întâmplă astfel de situaţii.

În cele 12 luni, studenţii au parte de două sesiuni, de examenul de stat și trebuie să susțină teza de calificare. După finalizare, ei sunt obligaţi să activeze în cadrul SIS cinci ani, în caz contrar trebuie să restituie banii pentru studii. Condiţii similare celor din alte instituţii de învăţământ.

„Esenţa unui ofiţer de informaţii nu este să fie mai bun decât alţi colegi, ci el să fie mai bun decât a fost ieri”, afirmă rectorul.

Din acest motiv, spune el, rar se întâmplă ca cineva să nu-şi continue activitatea în cadrul SIS. La ora actuală, 45 la sută din efectivul ofiţerilor de informaţii sunt femei.

„Există schimb de experinţă între ofiţerii noştri şi cei ai altor state, atât din Est cât şi din Vest”, afirmă Sîli.

Clădirea cu cele trei etaje este dotată cu o bibliotecă specializată, sală de conferinţe, una de sport şi, desigur, clase.

În curte este destul spaţiu pentru alergatul obligatoriu, precum şi un teren de fotbal. Rectorul are însă, un regret: „infrastructura ar putea fi îmbunătăţită”, ea fiind „încă în dezvoltare”, potrivit lui.

„Este nevoie de îmbunătățiri, inclusiv prin construcția de noi blocuri. Institutul nu este unul de tip cazarmă și, la moment, nici nu își propune să fie. Colegii vin şi pleacă de la studii, în fiecare zi. Finanţarea noastră are loc din bugetul public cu constrângerile pe care le resimt toate instituțiile de stat în această perioadă.”

„Catalogarea de KGB dă un caracter speculativ”

Am vrut să aflăm părerea rectorului Institului despre asocierea actualului SIS cu fostul KBG, pe care o mai face încă societatea moldovenească. A zâmbit.

„O atare catalogare”, spune acesta, „întotdeaună dă un caracter speculativ. Din acest motiv lumea încă o mai foloseşte.”

Colonelul consideră că „nivelul scăzut al culturii de securitate a societăţii duce, din păcate, la această asociere învechită.”

„Întotdeauna există loc de mai bine. De aceea, punem accentul pe dezvoltarea componentului ştiinţific. Instituim parteneriate dar şi explicăm care este rolul instituţiilor partenere. Vorbim aici de mediul academic şi societatea civilă.”

În luna mai, anul curent, la Institut a fost organizată o masă rotundă online privind „Combaterea ştirilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19”.

Atunci, au participat reprezentanţi din Georgia, Armenia, Franţa, Germania, Olanda, Polonia şi România. Rectorul spune că un asemenea eveniment în astfel de format a fost o premieră pentru ţările din regiune.

La începutul lunii septembrie a avut loc conferința științifico-practică naţională „Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică.”

Au participat circa 50 de experţi, savanţi, dar şi reprezentanţi ai organelor cu atribuţii în asigurarea securităţii naţionale.

„Scopul activităţii Serviciului de Informaţii şi Securitate este, în primul rând, cel de a preveni faptele care pot prejudicia securitatea statului, anticiparea şi contracararea acestora prin măsuri extra-procesual penale. SIS-ul nu dispune de atribuţii de urmărire penală, prin urmare, în lipsa mandatului de securitate, realizarea sarcinilor de depistare, prevenire și contracarare a infracțiunilor ce atentează asupra securității naționale este extrem de dificilă”, declară colonelul Sîli.

Vizita noastră la Institutul de Informaţii şi Securitate a durat aproximativ trei ore.

Spre ieşire deja avusem o altă curizitate. Şi anume, dacă mitul din societate potrivit căruia ofiţerii de informaţii primesc grade într-un birou separat, departe de colegii lor, este edevărat sau nu.

Rectorul a zâmbit din nou.

„Nu este chiar aşa. Gradele le primim în sala de festivităţi, de faţă cu toţi colegii. Activitatea noastră este una foarte specifică și extrem de dificilă. Important însă este să lucrăm aşa, încât sarcinile aflate în fața noastră să fie îndeplinite în volum deplin, calitativ și la timp, iar simțul împlinirii și confortul intern să rezulte din conștientizarea faptului că prin contribuția personală s-a reușit asigurarea securității țării, a rudelor, a persoanelor apropiate și a celor dragi”, a punctat Vitalie Sîli.

