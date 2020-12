Călătorie în timp: Satul din Moldova în care se vorbește ca acum câteva secole

CHIȘINĂU, 12 dec - Sputnik. Orice om cu spirit de aventură poate trăi o poveste pe cât de surprinzătoare, pe atât de fascinantă, dacă ajunge să viziteze satul Cunicea din raionul Florești.

Această localitate este leagănul spiritual al ortodocșilor de rit vechi din Republica Moldova sau al staroverilor, cum li se mai spune în popor.

© Sputnik / Mihai Caraus Staroverii din Moldova

Nu e de mirare, pentru că anume în Cunicea s-au așezat primele familii de ruși care fugeau de prigoană, după ce s-a produs schisma în ortodoxie în urma reformelor patriarhului Nikon din anii 50-60 ai secolului XVII. El a adaptat atunci rânduiala slujbelor la cea folosită de greci. Mulți credincioși s-au supus, dar o bună parte nu au dorit să renunțe la vechile practici liturgice și au început să fie prigoniți. Așa au ajuns unii pe pământurile noastre, unde puteau să-și vadă de credința lor.

În Cunicea chiar și acum se vorbește o rusă care putea fi auzită acum câteva secole. Și asta pentru că mult timp staroverii au fost nevoiți să se izoleze de restul lumii.

Dar iată că acum sunt deschiși să vorbească și să arate întregii lumi cum au reușit să-și conserveze tradițiile și obiceiurile.

Echipa Sputnik Moldova a încercat să afle cum decurge viața de zi cu zi a ortodocșilor de rit vechi din Republica Moldova și s-a deplasat în satul Cunicea.

Prejudecăți spulberate

Despre staroveri bântuie prejudecata că sunt retrași și nu iubesc să primească în comunitatea lor oameni străini. Acest clișeu a fost spulberat imediat ce echipa Sputnik l-a întâlnit pe scriitorul și poetul Semion Pridorojnov din satul Cunicea, care ne aștepta la poartă.

Bărbatul cu barba lungă și încărunțită, așa cum ne-am și imaginat că arată un veritabil starover, a acceptat fără ezitare să ne primească în casă și să ne vorbească despre cultura și valorile ortodocșilor de rit vechi.

© Sputnik / Mihai Caraus Scriitorul și poetul Semion Pridorojnov

Locuința lui are un aspect sobru la exterior, dar imediat ce-i calci pragul te surinde o atmosferă atât de călduroasă, încât vrei să rămâi acolo pentru multă vreme.

© Sputnik / Mihai Caraus Casa familiei Pridorojnov

La intrare ne-a întâlnit cu multă ospitalitate gospodina casei - Elena Leontievna, care de zeci de ani împarte bucuriile și necazurile cu Semion Pridorojnov.

© Sputnik / Mihai Caraus Elena Pridorojnova

Contrast izbitor

În casa lui Semion Pridorojnov icoanele vechi de câteva secole contrastează izbitor cu tehnica de ultimă generație. În sufragerie stă suspendat pe perete un televizor imens. Am fost surprinși, pentru că știam că mulți staroveri nu văd cu ochi buni progresul tehnologic, fiind convinși că acesta favorizează uitarea tradițiilor. Dar familia scriitorului nu împărtășește această viziune.

© Sputnik / Mihai Caraus Locuința familiei Pridorojnov

„Suntem conservatori în ceea ce privește credința și tradițiile. Aici nu cedăm! Dar nu suntem reticenți în privința științei și progresului tehnologic. Pentru a munci acest lucru este indispensabil, dar nu avem nevoie de tot gunoiul care este acolo. Trebuie să alegem grâul de neghină. Să mă refuz de internet eu nu am de gând. Eu comunic în acest mod cu întreaga lume”, a declarat gazda.

© Sputnik / Mihai Caraus Semion Pridorojnov

„Întreaga lume” pentru Semion Pridorojnov înseamnă oamenii de știință, scriitorii din alte țări, reprezentanții comunităților de staroveri din alte state și, nu în ultimul rând - copiii. Cu ei vorbește pe Skype în fiecare zi.

„Toți copiii sunt în Franța. Am fost la ei anul trecut, acolo s-a născut nepotul Matvei și acolo l-am botezat în luna ianuarie”.

Dar există oare o biserică a staroverilor la Paris? Am fost curioși să aflăm acest lucru și l-am întrebat pe Semion Pridorojnov.

„Nu. L-am botezat într-o biserică ortodoxă. Dar și noi suntem ortodocși. Nu există diferențe fundamentale. Există diferențe textuale, diferențe legate de obiceiuri”, explică scriitorul.

Aceste diferențe însă au adus odinioară multă suferință staroverilor, când au fost supuși unor persecuții dure. Acum însă trăiesc în pace și liniște, deopotrivă cu alți membri ai comunității lor.

Cărțile și icoanele, la loc de cinste

Imediat suntem conduși în biblioteca scriitorului, care impresionează prin colecții de cărți rare.

© Sputnik / Mihai Caraus Semion și Elena Pridorojnov în biblioteca scriitorului

Alături de cărți stau mai multe icoane vechi de câteva secole - acestea au fost transmise din generație în generație.

Semion Pridorojnov are mai multe icoane vechi de câteva secole © Sputnik / Mihai Caraus

Icoanele sunt transmise din generație în generație © Sputnik / Mihai Caraus

Icoanele moștenite sunt o comoară fără de preț © Sputnik / Mihai Caraus

Icoanele sunt transmise din generație în generație © Sputnik / Mihai Caraus

Icoanele se păstrează în biblioteca scriitorului Semion Pridorojnov © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 5 © Sputnik / Mihai Caraus Semion Pridorojnov are mai multe icoane vechi de câteva secole

„Regret foarte mult că am avut o icoană chiar din secolul XVI, dar am decis, din prostie, să o îngrop în „cimitirul pentru icoane” din curtea bisericii. Este un loc special amenajat pentru icoanele foarte vechi, imaginea cărora nu mai poate fi deslușită. Acestea se lasă acolo ca să nu fie aruncate pe unde apucă”, a explicat scriitorul.

Ospitalitate nemaiîntâlnită

După ce Semion Pridorojnov ne-a prezentat și câteva cărți rare din colecția sa, gospodina casei ne-a invitat la masă.

© Sputnik / Mihai Caraus Staroverii din Moldova

Chiar dacă țin post, pentru noi au pregătit salam și cașcaval - un gest care dă dovadă de ospitaletate rară. Abia după ce și-au făcut semnul crucii, s-au așezat să mănânce.

Ne-au vorbit apoi despre un obicei al staroverilor legat de luarea mesei. Nimeni nu are voie să ia lingura în mână până nu începe să mănânce stăpânul casei.

„Și acum, dar mai ales înainte, dacă încerca să înceapă a lua masa mai întâi cineva dintre fii sau soția, erau loviți în frunte cu lingura de lemn”, spune zâmbind Semion Pridorojnov.

În timpul discuției am aflat că staroverii care mor fiind în stare de ebrietate nu sunt înmormântați cu slujbe, la fel ca sinucigașii.

Nu au voie staroverii nici să fumeze. Dacă au comis acest păcat, nu li se permite să se împărtășească timp de 20 de ani.

Soții Pridorojnov ne-au mărturisit că toți copiii lor sunt ortodocși de rit nou.

„Noi nu avem voie să ne rugăm pentru ortodocși, dar nu sunt ei de vină că așa a rânduit Dumnezeu toți copiii mei să fie ortodocși. Mai bine mă voi ruga după să mă spăl de păcat, dar nu pot să nu mă rog pentru ei”, a declarat Elena Pridorojnova.

După ce am luat masa, cei doi au continuat să ne vorbească despre tradiții și obiceiuri. N-ai să vezi la staroveri vase cu apă neacoperite. Iată explicația:

Am aflat apoi că cererea în căsătorie la staroveri are loc în mai multe etape, iar dacă unul dintre miri se răzgândește după logodnă - nu are parte de fericire. Ba chiar se spune că toată viața îl urmăresc necazurile.

În rare cazuri la staroveri se acceptă divorțurile. A doua căsătorie este permisă doar cu binecuvântarea mitropolitului.

„Un cunoscut de-al meu s-a însurat și a descoperit după că femeia e bolnavă. Și părinții știau. Ei nu au spus asta, dar sunt obligați să o facă. Ea suferea de tulburări psihice. După ce a născut, aceste tulburări s-au acutizat. Și Mitropolitul Cornilii l-a binecuvântat pentru a doua căsătorie. Și dacă cineva moare tot se permite a doua căsătorie. Dacă femeia nu poate să aibă copii, obligatoriu trebuie să spună acest lucru preotului înainte de cununie”, susține Ivan Pridorojnov.

Staroverii și-au conservat limba și portul popular

Aproape de fiecare dată când merg la slujbe, femeile și bărbații îmbracă haine naționale. De cele mai multe ori hainele sunt cusute acasă. La biserică femeile trebuie să poarte basma, dar nu legată, ci prinsă cu un ac sub bărbie.

© Sputnik / Mihai Caraus Staroverii din Moldova

Rușii staroveri și-au conservat foarte bine nu doar tradițiile și portul popular, ci și limba slavonă, pe care ortodocșii de rit vechi nu o vorbesc în familie, însă o folosesc cu sfințenie în Biserică.

© Sputnik / Mihai Caraus Azbuka

„Copiii învață mai întâi de toate această limbă. La noi învățământul religios se face doar la domiciliu. Asta se face absolut gratuit. Nimeni nu ia bani pentru asta”, mărturisește Semion Pridorojnov.

Baia rusească - un atribut obligatoriu

După lungi discuții despre viața și obiceiurile staroverilor, ca un veritabil stăpân al casei, scriitorul ne-a condus spre baia sa rusească.

© Sputnik / Mihai Caraus Baie rusească

Aceasta este un atribut obligatoriu în gospodăriile staroverilor, iar cei care nu îl au - nu sunt considerați gospodari.

Îndeletnicirea staroverilor din Cunicea

În satul Cunicea este produsă marfă care este exportată. Aproape toți locuitorii satului se ocupă de confecționarea măturilor din sorg.

© Sputnik / Mihai Caraus Aproape toți locuitorii satului Cunicea confecționează mături din sorg

„La noi sunt oameni care cumpără angro și le duc în Rusia. Acum se vând scump – cu 15-18 lei bucata”, susține bărbatul.

Dar în ultimii ani familia Pridorojnov nu a mai confecționat mături, pentru că, spune scriitorul, nu mai are condiția fizică potrivită pentru această muncă anevoiasă. În schimb, există o altă sursă de venit.

„În acest an am strâns 15 saci de nuci. Nucile sunt scumpe. Vindem miezul cu 90 de lei. Eu am multe nuci și cred că am să am de lucru până la primăvară”.

Viață fără televizor și telefoane mobile

După ce am admirat toată gospodăria, în casa soților Pridorojnov au sosit oaspeți, care au acceptat prietenos să discute cu echipa Sputnik Moldova.

© Sputnik / Mihai Caraus Oaspeți în casa familiei Pridorojnov

Am fost curioși să aflăm care este atitudinea altor staroveri din Cunicea cu referire la progresul tehnologic. Ivan Lipilov se opune cu vehemență folosirii televizoarelor și gadget-urilor.

„Trebuie să respectăm întru totul așa cum este scris. Noi nu trebuie să folosim tehnologiile. (...) Mai devreme trăiam doar fără smartphone-uri, fără telefoane. Cu cât mai puține ispite ai, cu atât mai multă credință”, susține Ivan Lipilov.

Fosta profesoară de matematică și fizică Eufrosinia Aleksandrovna nu împărtășește însă aceeași opinie.

Ea crede că noile platforme de comunicare pot și trebuie folosite în măsura în care acestea aduc folos și nu dăunează.

© Sputnik / Mihai Caraus Eufrosinia Aleksandrovna, fostă profesoară de fizică și matematică

„Nu privesc televizorul. Dar am tabletă și telefon, pentru că toți copiii mei sunt în Rusia și să vorbesc doar la telefon e scump. Nu îmi ajunge pensia”, a declarat fosta profesoară.

În pofida faptului că staroverilor li se cultivă de mici aceste valori, progresul tehnologic are, oricum, un cuvânt de spus. Nu mai ai unde să te ascunzi de acest lucru.

„Eu nici telefon mobil nu am, dar copiii le folosesc. Nu am ce să le fac. Eu le sunt tată și le pot interzice până la 18 ani, dar acum ei înșiși sunt părinți și nu am dreptul să le interzic”, recunoaște Ivan Lipilov.

Multe s-au schimbat în lume de când rușii staroveri s-au așezat pe acest pământ, dar un lucru fundamental a rămas neclintit - credința în Dumnezeu care stă în fruntea sistemului de valori al localnicilor.

„Când omul are în suflet credință, el pășește sigur prin viață, își pune sarcini în față și respectă regulile credinței. Cei care nu au credință o iau pe căi greșite foarte repede”, susține Eufrosinia Alexandrovna.

Această credință în suflet îi ajută să înfrunte toate necazurile - testul de rezistență staroverii l-au trecut câteva secole în urmă.

© Sputnik / Mihai Caraus Soții Pridorojnov

În acest sat, situat la 130 de kilometri de capitala Moldovei, timpul parcă s-a oprit în loc. Cunicea este o oază în care orice om extenuat de ritmul furtunos al vieții contemporane își pot găsi refugiul. Cu această impresie am plecat din localitate și chiar am avut senzația că am efectuat o călătorie în timp...

