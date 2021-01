Sărbătorile de iarnă la pensiunile din țară: Pierderi și câștiguri

CHIȘINĂU, 12 ian - Sputnik. Pandemia de COVID-19 a lovit dur în aproape toate domeniile economiei, dar cel mai mult se pare totuși că a afectat turismul. Pensiunile din țară au înregistrat cele mai mici profituri în comparație cu ultimii ani.

Asta pentru că turiști străini nu au venit în Moldova, iar numărul vizitatorilor locali a fost mic. Olesea Cojocaru, administratoarea unei pensiuni turistice din Orheiul Vechi, a povestit într-un interviu pentrucă în perioada sărbătorilor de iarnă moldovenii s-au mobilizat și au vizitat destinațiile turistice din țară. Mulți orășeni au venit în sate, pentru a se bucura de liniște, a gusta din bucatele tradiționale, iar alții chiar și-au dorit să descopere tradițiile vechi.

''Nu am avut niciun oaspete străin. În schimb, moldovenii s-au mobilizat și au venit la pensiuni într-un număr mare. Am pregătit pentru ei bucate tradiționale, iar de pe masă nu a lipsit friptura, mămăliga, plăcintele coapte pe vatră, crăciunenii, pâinea proaspătă și vinul fiert. Nu ne-am așteptat, dar chiar am avut mai mulți oaspeți de sărbători decât în anii trecuți. Din cauza pandemiei, nu am organizat evenimente culturale, cu cete de colindători ca în alți ani, dar oamenii s-au bucurat în liniște de atmosfera caldă la masa de sărbătoare, alături de cei dragi. Cei din orașe au văzut cum este viața la țară și am avut o atmosferă deosebită'', a declarat Olesea Cojocaru, administratoarea pensiunii.

© Photo : Olesea Cojocaru Olesea Cojocaru, administratoarea pensiunii

Olesea Cojocaru susține că această mobilizare a moldovenilor îi dă speranța că totul va reveni la normal, iar turismul local se va dezvolta în continuare.

''Pe tot parcursul anului ne-a fost greu și am activat la limită, pierderile sunt mari, dar de sărbători ne-am dat seama că, prin mobilizarea cetățenilor, vom putea rezista în continuare. Avem speranța că totul va fi bine și moldovenii vor aprecia poate mai mult destinațiile turistice din țară, pentru că merită. Avem tradiții frumoase, bucate gustoase și locuri pline de istorie. În acest an poate am pierdut turiștii străini, dar i-am câștigat pe oaspeții locali care ne-au descoperit'', a mai spus Olesea Cojocaru.

De la începutul pandemiei, în Republica Moldova s-au înregistrat 150 138 de cazuri de coronavirus. Bilanțul celor ce s-au tratat de COVID-19 este de 139 427, iar 3 176 de persoane au decedat.

