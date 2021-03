Jumătate de secol în poliție – „Soția mea nu crede că eu încă mai lucrez”

A intrat timid în biroul șefului. Deși acesta ar putea să-i fie fecior, eroul nostru a stat în picioare în fața conducătorului său. Un bărbat înalt cu părul cărunt. În scurt timp aflăm că polițistul are, de fapt, 71 de ani.

50 de ani de activitate în sistemul polițienesc – atât scrie în carnetul de muncă al lui Vitalie Ermuratiev.

„Eram ofițer de sector pentru nouă sate”

Noi îl considerăm un caz deosebit. Însă Vitalie Ermuratiev nu crede că este vorba de ceva ieșit din comun. Omul a început să-și povestească istoria fără emoții, de parcă faptul că și-a dedicat întreaga viața poliției nu ar fi ceva ieșit din comun.

Ofițerul afirmă că a ajuns să activeze, în miliția de atunci, pur întâmplător. „Eram proaspăt venit de la armată”, își amintește el „trăiam într-un cămin din Bender, iar într-o zi, un milițian, care, la fel, locuia în același cămin, m-a întrebat dacă aș vrea să lucrez împreună cu ei”.

Tânărul de 20 de ani nu a stat mult pe gânduri. A mers a doua zi la departamentul raional de afaceri interne (care atunci purta cunoscutul acronim РОВД), asta chiar dacă nu prea avea idee ce ar putea face în calitate de polițist.

„Părinții avea 200 de ruble, bani pe care mi i-au dat și mi-au spus că asta este tot ce au. Nu au fost împotriva alegerii mele”, spune Ermuratiev.

După patru ani, din 1974, tânărul polițist a venit în Dubăsari, iar de atunci și până în 2021 nu şi-a schimba niciodată locul de muncă.

„Când am venit în Dubăsari, din ’74 şi până în ’90, am lucrat în calitate de ofițer de sector. Aveam în subordine nouă localități, unde trebuia să reușesc permanent. Pe atunci nu era așa ca fiecare sat să aibă propriul ofițer de sector, trebuia să am grijă de jumătate de raion. Nici pomină de mașină. Aveam o motocicletă, un K750”, își amintește cu nostalgie polițistul.

„Tinerii de azi nu iubesc din suflet meseria de polițist”

Vitalie Ermuratiev este căsătorit şi are doi băieți. Niciunul din ei nu a mers pe urmele tatălui. Soția, pe care acum 40 de ani a întâlnit-o pe coridoarele comisariatului de poliție, i-a fost alături mereu.

„Cinci ani eu nu am fost acasă. Activam în regiunea transnistreană, iar ea, odată pe săptămână, pe jos, venea la mine să-mi aducă de mâncare. Deși eu cred că venea să mă vadă, de fapt”, povestește cu mândrie polițistul.

Curiozitatea noastră a fost să-l întrebăm de ce totuși timp de 50 de ani, chiar și după ce a ieșit la pensie, și-a continuat activitatea în același loc.

„Când am venit pentru prima dată, în calitate de stagiar, mi se spunea la un moment dat că pentru restul zilei de azi pot fi liber să merg acasă. În scurt timp, eu am înțeles că, efectiv, nu pot să stau în locuință. Eu oricum veneam și mă uitam cum lucrează milițienii, pentru că îmi plăcea. Iată așa m-am deprins. Știți, în toți acești 50 de ani, eu am stat acasă trei luni, dar, parcă ceva nu-mi ajunge”, spune Vitalie Ermuratiev.

După o viață în poliție, bărbatul spune că generația de azi vine în sistem pentru bani, iar când înțelege faptul că nu poate obține asta – cedează și pleacă.

„Câteodată îi întreb ce vor ei: să lucreze sau au venit pentru bani și pensie. Îmi răspund că „așa sunt timpurile acum”. Eu nu sunt de-acord cu aceasta. Eu știu așa, trebuie să te atragă această meserie, să ajuți oamenii, nu să fii ca să treacă timpul. Pe timpul meu, oamenii veneau aici din inimă, pentru că ei chiar își doreau să fie milițieni, acum sunt tot mai rari cei care și-au da sufletul pentru această meserie”, afirmă polițistul.

Nostalgia trecutului i se citea pe ochi. Și-a amintit cu plăcere de toate uniformele pe care le-a îmbrăcat timp de 50 de ani. Uniforme de culoare gri, albastru, negru şi despre care tinerii de azi nici nu au auzit.

„Când mergeți la pescuit? Meritați după 50 de ani de activitate” – l-am întrebat noi.

„Curând fac 72 de ani. Încă un pic mai lucrez și poate plec. Deși probabil soția nu mă mai crede. Eu îi spun „încă un pic și gata” deja al cinci-lea an”, afirmă polițistul de la Dubăsari.

Recent, Vitalie Ermuratiev a fost decorat de către șeful Inspectoratului General de Poliție pentru dedicație și longevitate în același loc de muncă.

