Pentru prima dată în istorie: Echipa din Găgăuzia a mers la Festivalul KVN de la Soci

COMRAT, 16 mart - Soci, Maxim Topal. Pentru prima dată în istorie, în 2021, jucătorii KVN din Găgăuzia au mers la concursuri de comedie din Rusia. Echipa KVN „Nu fac cunoștință” este un fel de echipă a celor mai buni tineri comici din Găgăuzia și din raionul vecin Taraclia. Din echipă fac parte cu precădere fete tinere. Dar sunt și băieți în echipă - participanți „care vin”.

© Photo : Архив команды КВН "Не знакомлюсь" Din echipa „Nu fac cunoștință” fac parte cu precădere fete tinere

La Festivalul Ligii KVN Moldova, „Nu fac cunoștință” a împărțit primul loc cu Echipa Națională a Moldovei. La sfârșitul sezonului 2020, „Nu fac cunoștință” a devenit finalist al Ligii KVN Moldova și a obținut Cupa Primarului din Ceadir-Lunga.

Următorul pas pentru ridicarea nivelului a fost Festivalul KiViN din orașul Soci, a declarat pentru Sputnik unul dintre inițiatorii deplasării, Evgheni Tukan.

„Am mers la Soci pentru a vedea cum joacă echipele de nivel superior, pentru a învăța din experiență și, cel mai important, pentru a aduce la cunoștința planetei KVN că există o mică regiune turcă în care trăiesc oameni ca găgăuzii și știu, de asemenea, să glumească", a spus Evgheni Tukan.

Echipa găgăuză a evoluat în fața publicului luni, 15 martie. Participanții înșiși sunt mulțumiți de prima performanță pe scena străină.

"Avem impresii incredibile despre KVN de la Soci. Acesta este deja un alt nivel, mai interesant, există o mulțime de oameni amuzanți și talentați în jur", spune Maria Bozbei.

Glumele echipei „Nu fac cunoștință” se referă în principal la relația dintre bărbați și femei. Numele echipei moldovenești a dus la un incident amuzant.

"În timpul repetiției, un reprezentant al echipei Sparta KVN, câștigătorul Ligii Supreme KVN 2017, m-a abordat. La întrebarea „Din ce echipă sunt?", răspunsul a fost sincer -„ Nu fac cunoștință”, - își amintește Ekaterina Tukan.

Pregătirea pentru această călătorie a fost lungă, spune membrul echipei Dmitri Arnaut.

© Photo : Архив команды КВН "Не знакомлюсь" Băieții din echipa „Nu fac cunoștință”

"Am urmărit toate echipele, performanțele lor în diferite ligi de televiziune. Am pregătit materialul în avans, concentrându-ne pe publicul de unde vom concerta. Locația corectă pe scenă - am rezolvat totul până la cele mai mici detalii. Toate acestea sunt acumulate cu experiență, pentru aceasta am venit aici. Pentru prima dată în istorie, o echipă din Găgăuzia a participat la acest prestigios festival. Participarea la el a fost un vis pentru întreaga noastră echipă", a spus comediantul.

© Photo : Архив команды КВН "Не знакомлюсь" Echipa „Nu fac cunoștință” evoluează la Festivalul KVN de la Soci

„Când am aflat că există șansa ca echipa „Nu fac cunoștință” să evolueze pe aceeași scenă cu jucătorii KVN cu experiență, am profitat de ocazie pe deplin. A fost destul de dificil să ne întâlnim, dat fiind faptul că toți membrii echipei sunt împrăștiați în diferite orașe și chiar țări. Era și mai dificil să ajungi la Soci. Dar dorința de a fi prima echipă găgăuză care reprezintă Moldova la Soci nu ne-a permis să ne oprim. Am primit principalul lucru pentru care am venit - o experiență neprețuită", a spus Diana Mihailova.

Moldova a fost reprezentată la Festivalul KVN de două echipe - Echipa Națională a Moldovei și „Nu fac cunoștință”, reprezentând Găgăuzia. Nu au fost prezentate încă rezultatele selecției.

Festivalul de iarnă KVN de la Soci are loc în perioada 11-22 martie.

