Omorul de la Durleşti care a îngrozit Moldova: Noi detalii cutremurătoare după 10 ani

CHIȘINĂU, 1 apr - Sputnik. Noaptea de 31 martie spre 1 aprilie 2011 a devenit una simbolică pentru întreagă societate. Doi tineri de 15 şi 19 ani au fost găsiţi împuşcaţi în maşină pe un câmp din orașul Durleşti. La 10 ani de la săvârșirea crimei odioase, Sputnik Moldova a găsit echipajul de poliţie care a văzut automobilul respectiv cu câteva minute înainte de producerea omorului.

„Am lipsit preţ de 20 de minute. Nici pentru o secundă nu am putut bănui ce urma să descoperim” – cu aceste cuvinte a început să-şi amintească unul dintre poliţiştii echipajului care a descoperit corpurile neînsufleţite ale celor doi tineri împuşcaţi acum 10 ani pe un câmp din Durleşti.

„Am primit un apel care ne-a întors din drum”

În 2011, cei doi polițiști, care au făcut dezvăluiri pentru Sputnik despre crima de la Durlești, activau în cadrul Regimentului de Patrulă și Santinelă “Scut”. După ce au intrat în tura de noapte, au început patrulările, conform obligațiilor.

„Era în jurul orei 23:30”, îşi aminteşte Andrei Croitoru, superiorul de atunci al echipajului.

„Noi ne aflam în maşina de serviciu, la o distanță de vreo 5 kilometri de la locul faptei. Undeva, în zare, pe câmp, am văzut lumina farurilor unei mașini. Acum lumea este mai precaută, dar atunci nu exista aşa panică. Totuși, noi ne-am pornit spre ei, pentru că ni s-a părut ceva suspect și, oricum, trebuia să verificăm. La aproape un kilometru de vehiculul respectiv am fost întorși din drum”, afirmă polițistul.

Echipajul a primit o comandă pe staţia radio. „Primisem o chemare. Operatorul 902 ne-a anunţat că cineva de pe strada Alba Iulia a sectorului Buiucani solicită intervenţia poliţiei pentru că în stradă este gălăgie”, spune Andrei Croitoru.

Locul în care au fost descoperite trupurile neînsuflețite ale tinerilor acum zece ani

Echipajul de poliţie a recepţionat comanda şi s-a îndreptat spre adresa indicată.

„Când am ajuns la destinaţie, am găsit afară, în fața unui bloc, câteva persoane. Discuția a fost una rapidă, pentru că cei gălăgioși nu mai erau deja. Distanța parcursă și discuția cu aceștia a durat nu mai mult de 20 de minute. Astfel, am decis să revenim pe câmpul din Durleşti, pentru a ne clarifica cu acea maşină”, declară polițistul.

Când s-au întors, au descoperit un tablou teribil. Adolescenta de 15 ani era împuşcată în ceafă şi se afla pe bancheta din spate a automobilului, iar tânărul de 19 ani avea o împuşcătură în cap şi era aruncat în portbagaj.

Pauza de câteva minute a echipajului

Al doilea polițist din echipaj, sub protecția anonimatului, la fel a acceptat să ne povestească ce a văzut în acea noapte. Omul legii își amintește foarte bine un detaliu.

“În apropiere de biserică, la o distanță de vreo 200 de metri de locul crimei, se mai afla o mașină. Era un taxi, la fel, cu două persoane – o femeie și un bărbat. Noi ne-am oprit mai întâi la ei și le-am cerut să părăsească zona”, își amintește polițistul.

“Discuția cu ei a durat, probabil, vreo cinci sau șase minute. Dar, iarăși, noi idee nu aveam că în fața noastră, la o distanță atât de mică, avuse loc un dublu omor. Noi, cu siguranță, i-am salvat pe cei doi din taxi, pe de o parte, iar pe de altă parte poate suspectul încă era la fața locului și ne-a văzut atât pe noi, cât și girofarul de la automobilul de poliție”, afirmă acesta.

După discuția cu persoanele din taxi, polițiștii și-au continuat drumul și au dat de BMW-ul în care se aflau tinerii uciși. Puteau să nu-l observe, pentru că farurile deja nu mai ardeau.

“În acea perioadă”, spune cel de-al doilea polițist, “se furase o mașină din cartierul Telecentru. Noi ne-am gândit că poate e vorba despre acel vehicul. Când am ajuns, am văzut că e de culoare închisă, cea furată era albă. În timp ce colegul discuta cu operatorul ca să verifice numerele autoturismului, eu am observat că pe mașină, pe partea șoferului și a pasagerului era aruncat un țol. Am dat la o parte și am văzut cadavrul fetei”, afirmă fostul ofițer.

Ce spun procurorii după 10 ani

Dosarul omorului de la Durlești este investigat de către procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit PCCOCS, timp de 10 ani, grupul de anchetă a efectuat sute de probe genetice. Nici într-un deceniu însă făptașul nu a fost găsit și pedepsit.

Locul din Durlești unde au fost uciși cei doi tineri îndrăgostiți de 15 și 19 ani

“Circumstanțele complexe ale cauzei sunt investigate inclusiv cu sprijinul experților internaționali. Sprijinul a devenit necesar la analizarea unui masiv de sute de probe genetice, ceea ce ar contribui la identificarea făptuitorului, așa cum procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP au examinat multiple versiuni ale crimei, inclusiv în anul 2020. Sunt luate în considerare o varietate de piste, inclusiv cele care ar fi tangențiale circumstanțelor în care a fost comisă crima”, se arată în răspunsul oferit pentru Sputnik Moldova de către PCCOCS.

Una dintre versiuni – același autor

Timp de zece ani, atât procuratura, cât și poliția a avut mai mulți conducători. În tot acest timp au fost examinate câteva versiuni, dar, întotdeauna, a fost luată în calcul una de bază și anume că autorul ar fi comis o serie de omoruri.

Crima de la Durlești este asociată cu un alt omor, săvârșit jumătate de an mai devreme, în toamna anului 2010, pe un al câmp de lângă șoseaua Chișinău-Ialoveni. Atunci alte două persoane au fost găsite împușcate, iar cadavrele erau, de asemenea, lângă mașină.

În 2012, prim-adjunctul procurorului general a declarat în cadrul unei conferințe de presă că în cele două cazuri – Durlești și Ialoveni a acționat una și aceiași persoană.

Ce spune legea

Investigarea oricărei infracțiuni are un termen de prescripție, iar cazurile, chiar și cele mai grave, nu pot fi investigate la nesfârșit. Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale a explicat care este procedura ce ar putea fi aplicată și în cazul dosarului deschis după omorul de la Durlești, dacă nu va fi găsit în timp util ucigașul.

“Potrivit legii, persoana se eliberează de răspundere penală dacă din ziua săvârşirii infracţiunii au expirat 20 de ani în cazul unei infracţiuni deosebit de grave și 25 de ani în cazul unei infracţiuni excepţional de grave. Trebuie menționat și faptul că, prin prisma Codului penal, curgerea prescripţiei se suspendă, dacă persoana care a săvârşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvârşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvârşirea unei noi infracţiuni. Deși la această etapă o soluție pe dosar nu a fost adoptată, în virtutea specificului complex al unor astfel de crime, dosarul continuă să fie în vizorul autorităților, astfel încât și până-n prezent sunt efectuate acțiuni de urmărire și măsuri speciale de investigații pentru cercetarea completă și obiectivă a cauzei și identificarea făptuitorului”, se arată în răspunsul oferit pentru Sputnik Moldova de către PCCOCS.

Nu ne rămâne decât să sperăm că oamenii legii vor reuși în cele ce urmează să-l găsească pe făptaș și să-l tragă la răspundere penală.

