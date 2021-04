A schimbat microfonul pe arma de foc: Istoria unei jurnaliste care vrea să devină poliţist

CHIȘINĂU, 16 apr - Sputnik. Ionela Dosca-Juncă are 22 de ani și a decis de curând să facă o schimbare radicală în viața profesională.

„De ce Poliţie? În ultima perioadă primesc des această întrebare. Nu știu dacă eu am ales această meserie sau ea m-a ales pe mine, cert este că am îndrăgit-o. În primul rând pentru faptul că m-a schimbat radical. Am devenit mult mai responsabilă și mult mai încrezătoare. S-au dus şi câteva kilograme”, spune cu entuziasm fosta jurnalistă.

Drumul spre poliţie şi tacticile speciale

Ionela a decis să înceapă cariera în Poliție chiar în perioada în care a devenit mamă. Ea are un băieţel de un an şi trei luni. Deşi îi este dificil să combine acest rol cu cel de polițist începător, spune că nu regretă alegerea făcută.

„La patru luni după ce am născut, am primit propunerea de a încerca domeniul poliţienesc. Eram atât de entuziasmată, încât pentru câteva clipe am şi uitat că am un bebeluș acasă.”

Din luna februarie a anului curent, aceasta a început cursurile de perfecționare în cadrul Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii - o direcţie a Ministerului de Interne, care are drept scop pregătirea profesională a subofiţerilor.

Potrivit regulamentului, tinerii sunt inițial angajaţi în cadrul subdiviziunilor Poliţiei, iar timp de patru luni au parte de instruiri. Este vorba despre lecţii de teorie, dar şi de lecţii practice şi tactici special pentru oamenii legii.

“Trăiesc emoții de nedescris”, spune Ionela Dosca-Juncă.

“Astfel de trăiri, am avut pe când activam în calitate de jurnalist. De fapt, acolo a și început interesul meu pentru poliție, pentru că am lucrat cot la cot cu oamenii legii. Când ieșeam în teren la diverse operațiuni organizate de forțele de ordine, mă simțeam ca în filmele de acțiune. Alegerea actuala a fost o provocare pentru mine, dar mi-am asumat și consecințele. Poliția înseamnă sacrificiu, mai mult timp în teren decât acasă, sărbători la muncă și nu în sânul familiei”, susţine viitoarea poliţistă.

© Sputnik / Crina Balea Fostă jurnalistă - studentă la școala de Poliție

Tânăra a învățat repede să mânuiască arma de foc şi reușește în doi timpi și trei mișcări să asambleze și să demonteze un pistol.

“E nevoie de câteva secunde. Asamblarea trebuie efectuată în şapte secunde, iar demontarea în cinci secunde. Mie mi-a reuşit din prima”, povesteşte mândră fosta jurnalistă.

Cum sunt instruiţi viitorii poliţisti

În cadrul acestor cursuri de formare profesională, viitorii oameni ai legii învaţă modalitatea de întocmire a actelor procesuale, tehnici de comunicare şi soluţionare a conflictelor în context profesional, tactici şi tehnici speciale de intervenţie politienească, dar şi normele de etică şi integritate.

“Cel mai greu este, deocamdată, să memorez legile specifice domeniului poliţienesc”, spune Ionela Dosca-Juncă.

Viitoare poliţistă recunoaşte că a întâmpinat şi alte greutăţi în aceste trei luni de studii.

“Prima perioadă a fost extrem de greu să mă trezesc dimineaţa, dar am depăşit acest moment. La fel şi cu subordonarea. Fiecare pas trebuie să fie coordonat, lucru pe care, iarăsi, l-am deprins”, afirmă fosta jurnalistă.

După cele patru luni de instruire, urmează un examen. Cei care îl susţin cu brio, pot să-şi înceapă activitatea propriu-zisă în poliţie, dar, doar alături de un superior, care va trebui să-l ghideze la prima etapă.

“Mulţi cred că este uşor să îmbraci uniforma”

“Până să păşesc pe acest teren, de multe ori eram indignată de unele acţiuni ale oamenilor legii”, spune Ionela Dosca-Juncă, dar “acum înţeleg că şi oamenii nu sunt, întotdeauna, corecţi faţă de poliţisti”, afirmă ea.

“Oamenii văd la televizor o situaţie, dar, de fapt, realitatea este cu totul alta. Aici, chiar este multă muncă şi multă implicare, precum şi o responsabilitate enormă”, povesteşte fosta jurnalistă.

Ca orice student ce aspiră la o carieră în poliţie, tânăra spune că şi-ar dori să ajungă până la gradul de colonel. “Gradul de general ar fi prea mult”, glumeşte tânăra.

Ionela a stabilit deja propriul record.

“Nu am practicat sportul niciodată, iar în timpul sarcinii am adăugat câteva kilograme. Datorită profesorilor de la lecţiile practice, pot spune cu mândrie, ca orice fată, că am dat jos câteva kilograme”, zâmbeşte viitorul poliţist.

