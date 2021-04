Ministrul Apărării: În Moldova nu există tendințe de declanșare a unui conflict

CHIȘINĂU, 23 apr – Sputnik. Ministrul interimar a Apărării a Victor Gaiciuc a vorbit într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Sputnik despre starea forțelor armate, misiunile internaționale ale soldaților și a explicat de ce în Moldova vin instructori internaționali.

– Domnule ministru, ultimul eveniment care a vizat, într-un fel sau altul, Ministerul Apărării, a fost introducerea stării de urgenţă din cauza pandemiei. În condiţiile stării de urgenţă Poliţiei i s-a recomandat să apeleze, la necesitate, la ajutorul angajaţilor Armatei Naţionale. Dar oamenii nu au mai văzut echipamente militare pe străzi. Soldaţii au fost văzuţi doar în staţiile de transport public.

- Armata Națională a venit în sprijinul autorităţilor în conformitate cu decizia comandantului suprem al forțelor armate și Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică. Astfel, de la începutul lunii aprilie curent, militarii ai Armatei Naţionale din garnizoanele Chişinău şi Bălţi patrulează locurile publice, parcurile şi zonele de agrement. Totodată, militarii monitorizează respectarea de către cetăţeni a măsurilor impuse de autorităţi în staţiile de transport public din oraşul Chişinău.

Am primit chiar şi mai multe apeluri de mulțumire din partea unor cetăţeni, ceea ce denotă că aflarea militarilor pe străzile capitalei, în sprijinul colegilor din structurile de drept, îi responsabilizează. Iar acest lucru mă bucură foarte mult.

De această dată am intervenit fără unităţi de tehnică, pentru că situaţia creată din cauza pandemiei nu a cerut acest lucru.

- Armata Națională a Moldovei este în curs de modernizare. Ce s-a schimbat în ultimi ani? S-a renunțat la vechile arme sovietice?

- Întotdeauna am urmărit cu atenţie transformările prin care a trecut instituția, chiar și atunci când nu eram ministru. Și am văzut cum se schimbă armata. Pot spune că în perioada mandatului meu am contribuit în acest sens prin echipamente și instruire.

Era important să asigurăm protecție militarilor pe plan social. Au crescut salariile militarilor prin contract, a fost dublată solda militarilor în termen, au fost acordate 479 de apartamente de serviciu, a fost aprobată decizia de acordare a indemnizaţiei lunare pentru închirierea spațiului locativ pentru militari, au fost restabilite drepturile militarilor pe contract la asigurarea cu bilete de tratament balneosanatorial.

În ceea ce ţine de dotare, nu este un secret că Armata Națională este în mare parte dotată cu unităţi de tehnică din perioada sovietică, produsă în medie în anii 80 ai secolului trecut. Chiar dacă aparent este veche, exercițiile pe care le desfăşurăm cu implicarea acestor unităţi de tehnică din dotarea unităţilor militare demonstrează de fiecare dată că aceasta este funcţională şi asta datorită întreținerii și reparațiilor pe care le efectuăm la necesitate. Pe lângă tehnica pe care o avem moştenire din perioada sovietică, am primit donaţii de tehnică şi echipament de la partenerii noştri externi, printre care SUA, China, Germania, Italia.

- Militarii Armatei Naţionale sunt prezenţi, deja de 7 ani, periodic, în misiune de menţinere a păcii în Kosovo. La ora actuală, există negocieri care i-ar implica pe soldaţii moldoveni şi în alte misiuni de pacificare? Care ar fi aceste destinaţii?

- În acest an, la 8 martie am împlinit şapte ani de prezenţă în operaţiunea de menţinere a păcii KFOR din Kosovo. Avem deja 14 contingente participante în această misiune, ceea ce este un succes pentru Republica Moldova şi Armata Naţională.

Cu siguranţă, ne dorim să extindem participarea în operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii. Prestaţia militarilor noştri, prezenţi în toate teatrele de operaţii demonstrează că Armata Naţională dispune de militari bine pregătiţi pentru orice fel de misiune. În aceste condiţii, este vital important să continuăm detaşarea militarilor profesionişti în special astăzi, când mediul de securitate internaţional este într-o permanentă schimbare. De asemenea, avem obligaţia să intensificăm contribuţia noastră la pacea şi securitatea globală, iar Armata Naţională este structura care dispune de cel mai instruit corp de ofiţeri şi subofiţeri pentru astfel de operaţiuni.

- Recent, am citit un comunicat de presă pe site-ul Ministerului Apărării în care se menționa că militarii moldoveni au parte din instruiri alături de soldaţii americani şi români. Care este scopul instruirii militarilor moldoveni de către instructori occidentali?

- Cu referire la instruirile respective, este vorba despre Exerciţiul Joint Combined Exchange Training (JCET), care face parte din Planul de instruire al Armatei Naţionale pentru anul 2021 şi se desfăşoară în conformitate cu acordurile de colaborare semnate cu partenerii externi. Aceste antrenamente nu sunt o noutate pentru Republica Moldova, deoarece ele se desfăşoară la poligoanele noastre anual, începând cu 2009. Scopul JCET este antrenarea comună şi efectuarea unui schimb de experienţă între militarii forţelor speciale moldoveneşti, române şi cele americane.

Pentru militarii noştri experienţa de la colegii din alte armate este foarte importantă şi utilă. Mă refer aici nu doar la militarii americani şi români, dar şi la cei din Italia, Germania, Austria, Slovenia, Franţa, Regatul Unit al Marii Britanii, cu care avem o avem o colaborare frumoasă de ani buni la capitolul instruire şi pregătire profesională, atât în cadrul cursurilor de specialitate, cât şi la exerciţii şi antrenamente multinaţionale. Dar pot să dau asigurări partenerilor noștri că astfel de exerciții nu sunt îndreptate împotriva țărilor terțe și nu se fac pentru implementarea unor metode ferme în soluționarea conflictelor.

Vreau să menţionez că ţara noastră este una neutră, iar acest statut nu presupune izolare totală de partenerii străini, care fac parte din Alianţa Nord-Atlantică. Armata Naţională are o colaborare strânsă, de aproape trei decenii, cu armatele altor ţări, fie ele aliate NATO sau partenere. Partenerii noştri externi ne oferă asistenţă în cadrul diferitor proiecte, cum ar fi, de exemplu, cel de distrugere a pesticidelor şi produselor chimice, proiect de care a beneficiat întreaga societate. Un alt aspect al cooperării internaţionale, la fel de important, este instruirea efectivului. Posibilităţile de studii sau antrenamente oferite de colegii noştri străini pentru militarii moldoveni ne fac mai profesionişti, mai bine pregătiţi. Iar instruirea la care faceţi referire intră în această categorie. Iată de ce, faptul că militarii noştri sunt pregătiţi de colegii lor din alte armate nu ar trebui să îngrijoreze societatea.

- În 2019, când ministrul Apărării al Rusiei Serghei Şoigu a fost în vizită în Moldova, a vorbit despre un plan de nimicire a muniţiilor învechite şi periculoase de la Cobasna şi urma să fie elaborat un plan în acest sens. Ce s-a făcut în acest sens între timp?

- În cadrul vizitei ministrul Apărării al Federației Ruse, Serghei Șoigu, în Republica Moldova în anul 2019, a fost abordată iniţiativa de nimicire a muniţiilor învechite şi periculoase de la Cobasna, dar, cu regret, din cauza pandemiei, totul a rămas la nivel de declaraţii.

Rusia urma să inițieze procesul de lichidare a munițiilor stocate lângă satul Cobasna în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fiind gata să instaleze echipamentul necesar în acest sens. Pentru noi, siguranţa populaţiei din regiune este primordială, de aceea ne-am fi dorit să ducem la bun sfârşit acest proiect. Sperăm în curând să revenim la proiectul dat şi să reuşim să convingem pe toţi cei implicaţi de necesitatea stringentă privind evacuarea muniţiilor învechite din această localitate, care prezintă un pericol iminent nu doar pentru regiune, dar şi pentru întreaga Europă.

- În ce măsură locuitorii Moldovei ar trebui să fie îngrijorați de posibila escaladare a tensiunii din regiune și de situația din statul vecin, mă refer la Ucraina.

- Fără îndoială, orice conflict care izbucnește în regiune afectează toate țările, inclusiv pe noi. Mai mult, după cum ați spus - estul Ucrainei și bazinul Mării Negre, suntem în imediata apropiere.

Dar, voi reitera că Republica Moldova este o țară neutră, ceea ce ne permite să nu participăm de o parte sau de alta la un posibil conflict. Spun asta pentru că nimeni nu știe cum vor evolua evenimentele.

În opinia mea, statutul de neutralitate ne va permite, la necesitate, să încercăm să apropiem părțile, poate să le așezăm la masa negocierilor, să purtăm un dialog și să ajungem la înțelegeri.

Desigur, noi, Armata Națională, precum și alte structuri de drept din Republica Moldova, monitorizăm situația din regiunile de est ale Moldovei.

În opinia noastră, nu am observat tendințe care să stârnească îngrijorări cu privire la apariția unui nou conflict, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.

- Să revenim la situația politică din Moldova. Acum sunteți ministru cu mențiunea „interimar”. Ce aveţi de gând să faceţi dacă veți fi nevoit să demisionați?

- La finalizarea mandatului de ministru al Apărării, voi continua să implementez cunoştinţele mele în materie de apărare şi securitate acolo unde va fi necesar, în beneficiul ţării.

