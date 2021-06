Cum a câștigat un băiat din Moldova un concurs în Rusia

CHIȘINĂU, 30 iun - Sputnik. Această competiție a fost inventată acum patru ani de Ekaterina Averkieva, președinta Centrului de inovare pentru dezvoltarea și educarea copiilor și tinerilor.

„Inițial, competiția „Povestește lumii despre patria ta” era una națională, dar după un timp a ajuns la statut internațional - a declarat Ekaterina Averkieva într-un interviu acordat Sputnik Moldova. - Am dorit să atrag atenția copiilor asupra lucrurilor bune care îi înconjoară în orașele și satele lor natale.

Doar suntem obișnuiți adesea să ne gândim că undeva, relativ vorbind, căpșunile sunt mai dulci și bune acolo unde nu suntem. Am vrut să arăt că este multă frumusețe și minune chiar lângă noi. Dacă învățăm să vedem și să apreciem acest lucru, noi înșine vom deveni mai fericiți, vom iubi mai puternic lumea în care trăim", a spus Ekaterina Averkieva.

Adevărata dragoste pentru Patria Mamă, spune ea, se poate naște din lucruri foarte simple: clătitele bunicii, sania, natura unică, vechile tradiții.

„Demult mă întristează situația internațională tensionată și am organizat o competiție în care nu există niciun gram de propagandă la comandă, ci doar privirea clară a copiilor și dorința sinceră de a împărtăși colegilor lor dragostea pentru locurile de baștină. După părerea mea, acesta este un adevărat patriotism", este convinsă Averkieva.

Și iată că anul trecut a apărut la concurs un participant din Moldova - Sașa Rusu. Lucrarea sa pentru competiția „Povestește lumii despre patria ta” a câștigat la categoria de vârstă corespunzătoare.

Alexandr a acceptat cu amabilitate să fie intervievat de Sputnik Moldova.

"Mama a găsit informații despre această competiție pe internet. Am vrut foarte mult să povestesc despre Patria mea, despre Moldova, astfel încât oamenii să știe ce tradiții, obiceiuri, recorduri înregistrate, locuri frumoase avem.

Am proiectat o pagină web, unde am povestit în engleză și rusă, de exemplu, despre stejarul lui Ștefan cel Mare, care are 750 de ani, despre cea mai mare colecție de potcoave din Moldova, despre orașele vinicole subterane moldovenești.

Lucrarea mea a câștigat, am primit o diplomă și o boxă muzicală", a spus Sașa.

La ai săi unsprezece ani, este un om cu multiple interese, pasionat de limba engleză și de desen.

Anul acesta Aleksandr a trimis o altă lucrare la competiția „Povestește lumii despre patria ta” - de data aceasta sub forma unui videoclip dedicat sărbătorii unice moldovenești de primăvară „Mărțișorul”.

Nu avem niciun dubiu că această lucrare a lui Sașa va fi apreciată la justa sa valoare.

