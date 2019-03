Arată demențial. Mama lui Dan Bălan în poze pe plajă

Tanti Ludmila, mama lui Dan Bălan, a pozat în costum de baia pe o plajă din Turcia. Deși are 58 de ani, vedeta arată ca o tânără de 20.

Una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi, Ludmila Bălan, sau tanti Ludmila, așa cum a devenit cunoscută datorită emisiunii pentru copii ”Tanti Ludmila Show”, și-a dezgolit frumos corpul de invidiat pe o plajă din Turcia.

Mama renumitului interpret, Dan Bălan, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare într-un costum de baie galben, extrem de sexy. Imaginea divei i-a făcut pe prietenii ei virtuali să posteze zeci de comentarii în care își exprimă admirația.

Dan Bălan, fostul component al trupei ”O-Zone”, este acum stabilit în America, la New York. Interpretul care acum are o carieră solo de succes își vizitează mama cu orice ocazie, declarând de fiecare data că are o relație specială cu ea.