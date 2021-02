Fotomodelul rus Natalia Vodianova, desemnată ambasador ONU pe domeniul sănătăţii sexuale

BUCUREȘTI, 25 feb – Sputnik. Agențiile internaționale transmit că rusoaica Natalia Vodianova, top model internațional, a fost desemnată ambasador al bunăvoinţei pentru ONU pe domeniul ”sănătăţii sexuale şi reproductive”, pentru a pune capăt prejudecăţilor legate de corpul femeilor, transmite Agerpres.

Natalia Vodianova spune că, în calitate de ambasador al bunăvoinţei pentru Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, vrea să acţioneze ”pentru a construi o lume în care nu va mai fi nevoie să explicăm că ciclul menstrual este o funcţie normală a corpului”.

Născută la Nijni Novgorod pe 28 februarie 1982, fotomodelul rus Natalia Vodianova este nu doar un renumit top model preferat de creatorul Calvin Klein, ci și un cunoscut filantrop și actriță de televiziune.

Este una dintre cele mai bogate modele din lume – actualmente locuiește la Paris, capitala mondială a modei.

